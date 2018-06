Logros de Santos

Señor Director:

Con frecuencia, los presidentes al terminar su período constitucional son blanco de críticas e inconformidad, y el presidente Juan Manuel Santos no es la excepción. Pero, entre sus logros, quiero reconocer y destacar su gestión en el proceso de paz y particularmente con los miles de muertes de militares, policías, civiles y guerrilleros, todos colombianos, que se evitaron al frenar la guerra.

Esto, además de la disminución ostensible del secuestro y la recuperación de las tierras y bienes de muchos campesinos pobres, que tuvieron que abandonar por el desplazamiento forzado que padecieron, pero regresaron para rehacer sus vidas en lo que les ha pertenecido por años. Esperamos que el próximo presidente apoye las gestiones humanitarias y garantice la continuidad de estas iniciativas exitosas. La historia se lo reconocerá.



Gerardo Dussán

Esperanza de paz mundial

Señor Director:

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en histórica cumbre en Singapur, dieron al mundo un mensaje esperanzador de paz. Demostraron que hablando se concilian ánimos y se llega a entendimientos, que la guerra no es la solución de los grandes conflictos y que la paz de sus naciones está por encima de sus diferencias. En Colombia ya se consiguieron excelentes resultados con el proceso con las Farc y los acuerdos de La Habana. Pueda ser que quede quien quede elegido presidente de nuestro país imite estos ejemplos de conciliación que conduzcan a la paz definitiva, por años buscada.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Política sin odio

Señor Director:

No es justo ni bien visto que se siga haciendo política con odio. Mucho se equivoca uno cuando cree que enviando notas descalificadoras de las personas ya se ganaron los votos, pues el odio genera respuestas del mismo talante, lo que lleva a un círculo vicioso de violencia interpersonal. Mientras tanto, los votos van para otro lado. Los votos se ganan posicionando las ideas, convenciendo con argumentos, no generando miedos. Además de que la decencia es un puente entre lo que se piensa y se hace y deja réditos enormes en amistad, simpatía y apoyo a la ideas. En política hay que sumar con decencia, no con resentimiento y rencor.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez

Votar en blanco...

Señor Director:

Respeto la libertad y autonomía que tenemos cada uno de los electores sobre por quién votar o no votar o votar en blanco, pero creo que el caso de los que optan por votar en blanco es lo más parecido al mito del avestruz, de esconder la cabeza, porque más que no estar de acuerdo es huirle a tomar cierta responsabilidad ante las circunstancias difíciles que vive el país en estos momentos; porque si gana X o Y candidato y le va mal, se pueden escudar en que ‘afortunadamente yo no voté por él’, y así con cualquiera de los que ganen: no van a estar comprometidos y fácilmente se zafan de esa responsabilidad. Ahora bien, los precandidatos y ciertos políticos lo hacen desde el punto de vista de cuidar su imagen para más adelante volver a reencaucharse.



Gerardo Prada Ahumada

