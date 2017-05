Lo primero es el usuario

Señor Director:



Muy interesantes las propuestas de su editorial ‘Un marco para las aplicaciones’ (14-5-2019). Ojalá el Gobierno las mire con detenimiento. No puede ser que en un mundo tecnológico nos vayamos a devolver al del telégrafo. Eso sería absurdo. Uber, con una reglamentación clara, debe seguir, porque es un servicio bueno y seguro y uno sabe cuánto paga, no como en muchos taxis, cuando al final de la carrera uno se lleva la sorpresa, o no lo llevan porque “por allá no voy”, o “cuánto va a dar”, o son agresivos, se meten por donde quieren para alargar la carrera.

Hay buenos taxistas, claro, pero uno no puede estar expuesto a la lotería. Lo que vimos en el paro los pinta. De manera que aquí lo primero es la gente, el usuario, antes que los intereses de un gremio que no fue capaz de ofrecer un buen servicio. Esa es la responsabilidad del Gobierno.Ángel María Aguilar

Lo único es legalizar

Señor Director:



Desde que tengo uso de razón siempre ha habido algún tipo de represión al cultivo de coca, sin ningún éxito. Se sigue sembrando la planta y produciendo el polvo por toneladas. Ahora destaca EL TIEMPO que “la coca es tema central en la agenda Santos-Trump”. Es otro de los encuentros de siempre, sin nada concreto. Cualquier tipo de erradicación ha sido, es y seguirá siendo inútil. Con la manual, se van las autoridades y vuelven y la siembran. Con la fumigación aérea, apenas pasa el avión, los campesinos entran y cortan las matas y la planta vuelve y germina sin problemas. Y todos muertos de la risa. Lo único es que legalicen la droga, tanto la producción como el consumo. Y se acaba ese maldito negocio clandestino.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

Todas las madres

Señor Director:



Este día debería celebrarse sin consumismo, sin violencia, sin tristezas, con mucho amor y gratitud para todas las que realmente han sido y son madres, vida, amor, ternura, cuidado, sacrificios, protección, educación, acompañamiento, fidelidad... para sus hijos. Por eso, cómo olvidar a miles de madres a quienes les arrebataron sus hijos, muchos pequeños –y los que van muriendo de hambre–, sin poderles prodigar su maternidad. Me refiero a miles de madres sin voz, sin rostro, sin prensa... Madres humildes, pobres, campesinas, indígenas... a quienes los grupos armados ilegales les quitaron a sus niños y/o adolescentes, para la violencia, madres que no saben de ellos nada. Si viven, ¿por qué no se los devuelven y dónde los tienen? ¿Por qué? ¿Qué expresarles en estos días a ellas?Ilse Bartels L.

Pregunta al IDU

Señor Director:



¿Cuándo será que el IDU quiere repavimentar o reparar la carrera séptima, desde la calle 183 hasta la 245? En la actualidad es intransitable por la cantidad de fracturas y huecos. Esa anticuada vía lleva más de 40 años sin que le inyecten un solo peso.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Bogotá