Señor Director:

Tenía entendido que la ley de sometimiento a la justicia era la solución para que las grandes bandas delincuenciales dejaran de serlo y accedieran a beneficios jurídicos, pero sorprende lo que analiza el abogado Jaime Lombana en la entrevista con María Isabel Rueda en su diario, pues la considera una colcha de retazos, inconstitucional, con manos perversas que favorecen sin duda a los grandes carteles de la corrupción.

¿Cómo es posible que se sancionen este tipo de leyes si se quiere algún día eliminar la corrupción? Pareciera todo lo contrario a lo que nos muestra el abogado Lombana, pues los corruptos de cuello blanco pueden conformar un “grupo delictivo organizado” de menos de 15 integrantes, pues como lo dice él, si se delinque con 14, no es peligro para la comunidad.



¿Qué clase de personajes son los que se infiltran para hacer este tipo de adefesios sin que el Estado se dé cuenta de semejantes micos? Bien por el abogado y por la periodista que nos abre los ojos a los lectores para pedir la derogación de esta ley lo más pronto que se pueda antes de que los corruptos accedan a esta y salgan favorecidos y considerados como ángeles de la guarda de nuestro país.



Amparo Ardila

‘Guayabo’ de Mundial

Señor Director:

Ya pasado el Mundial, lo que queda son los balances.



De aquí en adelante, en lo que hay que insistir es en continuar en la lucha de la Selección Colombia por conquistar nuevos espacios. La meta en Catar es pasar a cuartos de final, y, por qué no, ser campeones mundiales.



Lo que sí pedimos es que del efusivo recibimiento del equipo colombiano pasemos a tener esa misma actitud con otros deportes en los que sí hemos sido campeones mundiales. Es el caso del béisbol o el boxeo, el patinaje, el ciclismo y otros.

No solo piden recibimientos majestuosos, sino que pasemos al apoyo económico a deportes en los que sí hemos conquistado altas cumbres.



El apoyo a las federaciones deportivas debería ser en proporción a la conquista de medallas.



Iván Camargo MartÍnez

Error de traducción

Señor Director:

Varios periódicos en Colombia informaron esta semana que el presidente de EE. UU., Donald Trump, había llamado “delincuentes” a sus socios de la Comunidad Europea.

Este personaje puede ser insensible, pero no tanto. La palabra inglesa delinquent significa ‘incumplido’, y a eso se refería el sr. Trump, ya que los miembros europeos de la Otán no están cumpliendo con las cuotas pactadas para el sostenimiento de dicha organización.



Esto me acuerda de una anécdota ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia envió una nota a su aliada Inglaterra con la expresión nous demandons, que quiere decir “pedimos o solicitamos”, y fue erróneamente traducida como ‘demandamos’, ‘exigimos’, lo que casi genera un impase diplomático entre ambas naciones. De ahí la expresión italiana Traduttore, traditore: ‘Traductor, traidor’.



Fernando Valencia Vásquez

