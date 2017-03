Señor Director:

Colombia vibró de entusiasmo con los dos goles triunfantes sobre Ecuador, en las eliminatorias al Mundial de Rusia-2018.

Nuestros futbolistas, con los pies en la pelota y los colores patrios en el pecho, con entrega, nos dieron la mejor noticia que esperábamos para ver en los medios algo positivo, distinto de Odebrecht y corrupción.



Precisamente, el argelinofrancés Albert Camus, premio nobel de literatura, acuñó las reflexiones más hermosas sobre el fútbol. Arquero en su juventud, fue quien dijo que la “Patria es en realidad la camiseta de la Selección”. Y agregaba: “Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida”. Sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha.



Son las lecciones del fútbol, que son muchas. Nuestra selección Colombia, con el partido en Quito, nos dio la de que en equipo, con entrega, sin egoísmo, se logran grandes cosas por el país.



Guillermo Rozo Riveros

Sopó, Cundinamarca

Venezuela, hacia la hecatombe

Señor Director:

Venezuela, en este momento, es una bomba de tiempo en América, pues la escasez de alimentos aumenta, el hambre no da espera, las panaderías y negocios los están cerrando porque no hay que vender, no se consigue harina de trigo; en general, todos los productos alimentarios escasean, y el señor Presidente no tiene la capacidad para tomar las alternativas que existen para salir de la crisis. El pueblo ya no aguanta más, pero anda temeroso y miedoso de protestar. Sin embargo, ya se escucha que los fieles a Maduro se le están retirando y revelando. Algunos países vecinos ya no quieren apoyar el régimen bolivariano y muy pronto o explota la problemática o el Presidente cede. El no respetarle al Congreso el implantar la democracia acabará muy pronto con la dictadura de Maduro.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Repartir bicicletas



Señor Director:

En reciente editorial ‘La bici ha cumplido’ se hace un reconocimiento al aporte que está haciendo la bicicleta en la movilidad de los ciudadanos en nuestras congestionadas ciudades.



Además de este gran aporte, no debemos olvidar que nuestros ‘escarabajos’ están sacando la cara y poniendo el nombre de Colombia en las cumbres. Nuestros ciclistas, y en particular los de las zonas rurales, han empezado sus carreras deportivas desde las escuelas, haciendo el recorrido desde sus casas hasta el colegio en bicicleta.



Por eso, en lugar de dar el auxilio de transporte que se acostumbra dar en las zonas rurales en metálico, que muchas veces se queda en las cantinas, debería repartirse en bicicletas.



No olvidemos que nuestro gran pedalista boyacense Nairo Quintana empezó viajando de su casa a la escuela en bicicleta.



Guillermo Pulido Mosquera

Pacho, Cundinamarca

