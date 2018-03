Las excusas de Malo

23 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

23 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

No solo es asombrosa, sino sospechosa, la actitud del magistrado Gustavo Malo para seguir eludiendo, con burla, la administración de justicia en su caso. Pero, lo que resulta verdaderamente preocupante es que la Corte Suprema de Justicia no haya tomado ninguna acción en relación con los médicos que han expedido esas excusas, tan repetidas.



Sería prudente, para los fines de la investigación, que esa corporación disponga un cotejo de los contenidos de estas con los supuestos males que padece dicho magistrado, especialmente en las fechas en que se requiere su comparecencia.

Valdría la pena, entonces, que se dispusiera la intervención del Instituto de Medicina Legal para que pericialmente determine si son o no viables y legales esa serie de excusas.



- Roberto Plata Torres

Bogotá

Reactivación de la pesca

Señor Director:

Ninguno de los nueve candidatos inscritos para las elecciones a la presidencia de Colombia, con sus respectivos aspirantes a vicepresidentes, además de un ejército de asesores, ha hecho propuestas sobre la reactivación de la industria nacional pesquera, la cual está lejos del nivel de desarrollo de países como Ecuador, Perú y Chile, cuyos productos se importan cada vez más a los mercados nacionales.

¿Por qué Colombia, disponiendo de dos océanos, no llega al nivel de los países mencionados? ¿Será porque dispone en sus océanos, deltas y estuarios de menos cantidad y variedad pesquera? ¿O ha sido tal la intervención humana en el transcurso de los siglos que ha convertido a esta industria en una actividad de subsistencia? Y los ministerios del Agua y de la Pesca, en veremos...



- Fernando Cortés Quintero

Bogotá

Sarampión y rubeola

Señor Director:

Me refiero a su editorial del pasado miércoles 21. El sarampión y la rubeola afectaron hace varios años a muchísimos seres humanos a nivel mundial, hasta causarles la muerte. Gracias al Ministerio de Salud y a los esquemas de vacunación estrictos y controlados, se logró la erradicación total de estas patologías en Colombia.



Ahora, con la inmigración de extranjeros, sobre todo venezolanos, se podría reactivar nuevamente. Con las medidas que están tomando las autoridades, tanto de inmigración como el Ministerio de Salud, esperemos que no se propague. Sería fatal, más en las zonas marginadas, en donde predominan la desnutrición y el hacinamiento.



En nuestro país hay promotoras de atención primaria en salud que van por todas las áreas urbanas y rurales, ubicando a las personas que no tengan completo el esquema ordenado por el Ministerio de Salud.



En todo caso, sí debemos prender las alarmas y estar atentos a las medidas que ordenen el ministerio y los encargados de estos programas de vacunación.



- Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com