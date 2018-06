Las elecciones y la paz

Señor Director:

La reflexión de Humberto de la Calle cobra especial validez, porque habla como gestor del acuerdo de paz, genuinamente, ya sin aspiraciones. Profundo conocedor del talante y la dialéctica de la cúpula guerrillera, aconseja no destruir lo acordado, no desestimar a priori un consenso logrado tras años de deliberaciones que consiguió imponer la racionalidad de la democracia a la guerrilla, convirtiendo nuestro Estado de derecho en la única arena válida para dirimir los conflictos más abismales. Ante esto, todo lo demás es marginal. La Jurisdicción Especial para la Paz no se puede rebatir desde el terreno político sino desde el ético.

Ya prácticamente definida la contienda proselitista, debemos escuchar propuestas responsables. Porque podemos quedarnos con el pecado y sin el género. Sin cabecillas en la picota ni en el Congreso, menos aun verdad y reparación, y con la miseria de una “guerra de atrición” innegociable que tendrán que enfrentar nuestros hijos.



Carlos H. Quintero B.

Parques en las orejas

Señor Director:

Ya que esta alcaldía es amiga de los parques, hay zonas verdes que se puede habilitar para hacer ejercicio en estos, e inclusive para despejar ciclovías los domingos. Por ejemplo, las orejas del puente de la avenida 68 con calle 26. Esta es un área como de una hectárea, donde caben máquinas, juegos, una cancha… Y allí, bajo el puente se pueden habilitar ventas, casetas y baños públicos. Mucho mejor un parque antes de que un día resulte un conjunto de apartamentos como se ha visto en muchas orejas. Además, estos parques llevarían seguridad a esas zonas, pues deberían estar iluminados y más vigilados, y no como hoy que son prados oscuros. ¿Y otra idea: no creen que por la 26 cabe otro carril para autos, por lo menos desde la Cali hasta la Nacional? Y no se necesita tumbar los árboles. Que revisen los del IDU.



Luis Alberto Velandia

Fajardo, el alcalde para Bogotá

Señor Director:

Sergio Fajardo, aspirante de la Coalición Colombia que obtuvo el tercer lugar con 4'589.696 votos en la primera vuelta presidencial el 27 de mayo, se ganó el derecho a ser uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Él logró la principal votación en la capital, con 1'240.799 sufragios, los cuales lo avalan para postularse para gobernar la capital del país. Su candidatura sería una buena decisión para la reconocida ciudad de las oportunidades, donde los problemas de inseguridad, desempleo, salud y transporte crecen en forma alarmante.



Jorge Giraldo

Un gran logro nacional

Señor Director:

El país acaba de ingresar como socio n.º 37 al prestigioso ‘club’ de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Corresponde al nuevo gobierno valorar con su apoyo este ingreso que a futuro nos entregará grandes réditos no solo económicos sino también el lograr la tecnificación de nuestras empresas con el fin de hacerlas más competitivas internacionalmente para una mayor generación de potencial empleo para un gran número de compatriotas.Rafael Antonio Córdoba Ardila

