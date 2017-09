La visita del Papa y las buenas noticias

Señor Director:

La venida del papa Francisco a Colombia, sin duda, trae buenas energías, y se respiran en el ambiente tiempos mejores de reconciliación y paz. Por partida doble, hoy son grandes oportunidades los anuncios del cese del fuego y hostilidades del Eln y el sometimiento a la justicia del ‘clan del Golfo’.

Enhorabuena, en manos del ministro Enrique Gil Botero, la suma de experiencia del vicepresidente, general Óscar Naranjo, y el equipo negociador con el Eln, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, tienen la misión de dar un gran salto para lograr la completa paz anhelada por los colombianos. Aun con las imperfecciones y los sacrificios que implica construirla, ¿será posible que el Congreso de Colombia y, en especial, la oposición reflexionen sobre el gran salto que está dando el país (con ayuda del Presidente), en enterrar el oscuro pasado que sembró zozobra y destrucción?



- Miguel Antonio Acosta Rodríguez

Señor Director:



En el mensaje del Papa se ha hecho mucho énfasis en dos cosas que les pide a los jóvenes siempre tener presentes: la esperanza y la alegría. Pero qué tan difícil es no perder la esperanza y la alegría en un país en el que sus dirigentes, con su comportamiento corrupto e irresponsable frente a las futuras generaciones y frente al futuro del país, se roban los dineros provenientes de los impuestos, que no son pocos, y no dejan de aumentar año a año. Con ello afectan la realización de tantos proyectos de diversa índole, ya sea de infraestructura, salud, educación, protección del medioambiente y tantos más, y así acaban con los sueños, la esperanza y la alegría de la juventud, el futuro del país. Ojalá la juventud no olvide las palabras del Papa y reivindique sus derechos a un mejor país, que debería ser el deseo común de toda una nación por el bien de las generaciones futuras.



- Diana Guerrero

Otra buena noticia

Señor Director:



Es una noticia grande el que los miembros del ‘clan del Golfo’ se piensen entregar a la justicia. Deben someterse a nuestras leyes antes de ser sometidos por nuestras Fuerzas Armadas, a las que hay que reconocerles un trabajo maravilloso para dar con bandidos como ‘Gavilán’, un criminal que cometió terribles delitos y abusó de muchas menores. Tarde que temprano caen, pero hacen mucho daño. Ojalá se entreguen y paguen por sus fechorías los más de 2.000 del ‘clan’ y dejen sus atropellos. Este país necesita un alto, un descanso, una oportunidad de progreso. La nueva generación pide pista, déjenla trabajar libremente.



- Pedro Samuel Hernández

Nuevo pico y placa

Señor Director:



Comprobado que el pico y placa todo el día funciona. Comprobado que el tráfico fluye mejor. Sugiero al director de Movilidad implantarlo, solo una vez a la semana, cada día dos dígitos de lunes a viernes las 24 horas.



- Édgar Fernández Riveros

