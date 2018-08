La violencia en El Tarra

Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘La masacre de El Tarra’ (2-8-2018). La situación es compleja en extremo en esa zona, porque allí se mueven varios grupos al margen de la ley en disputa del negocio de la coca, y es la población civil la que está en medio de fuegos cruzados.

Donde hay narcos hay tragedias. Hace poco había en Bogotá un matrimonio con una adolescente, quienes pedían ayuda, pues venían desplazados de esa región. Allá están el Eln, el Epl, las disidencias de las Farc, etc. Y al Estado le queda difícil capturarlos, porque se supone que tienen amenazados a los campesinos. La solución es erradicar la coca. Debe el nuevo gobierno hacer los mayores esfuerzos en este frente y combatir a los delincuentes. Ojalá se lograra alguna colaboración de Venezuela. El hecho es que, indefinidamente, no puede esta región seguir dominada por las armas de los grupos ilegales, que ya están masacrando para sembrar miedo y dominar territorios.



Ángel María Aguilar

La oposición

No se ha posesionado el señor Iván Duque, y ya la oposición le está pasando cuentas de cobro. La marcha social propuesta por el señor Petro para el próximo 7 de agosto, día de la posesión del nuevo presidente, tiene un sabor revanchista y muestra que el candidato de la Colombia Humana no es un buen perdedor. Bienvenida la oposición, pero debe ser racional y objetiva. El sentido común indica que lo lógico es que se juzgue el actuar de un nuevo gobierno después de un tiempo prudencial. La actitud del señor Petro y quienes lo apoyan solo agudiza la polarización que tanto daño le está causando a Colombia.



Mario Patiño Morris

No dar papaya

La inseguridad es uno de los asuntos que más golpean al ciudadano. No se puede negar que las autoridades hacen esfuerzos, y a menudo capturan bandidos, pero los delincuentes siguen descaradamente en su maldito trabajo, tal vez porque poco le temen a la justicia. El fleteo es un azote, pues a la gente le hacen inteligencia, la siguen y la atracan. Hay algunas personas que no tienen la suficiente malicia y se confían porque no es mucha la cantidad que llevan, y se exponen. Yo creo que las autoridades deben hacer pedagogía. La tecnología permite hacer movimientos sin tener que manejar efectivo. Y si toca, pues se deben tomar todas las precauciones. Tal vez no estaba tan desorientado el exalcalde Petro cuando dijo que no debíamos dar papaya.



Pedro Samuel Hernández

¿Qué pasa con el metro?

Tenía entendido que la primera línea del metro de Bogotá debía empezar su construcción en marzo de este año, pero, como van transcurriendo los meses, parece que a esta ciudad le volvieron a hacer conejo. Y eso que tuvo ocho años a un presidente bogotano y hoy, a un alcalde nacido en la misma ciudad, con el rótulo de ser experto en urbanismo y movilidad. Esta historia de promesas incumplidas está a punto de cumplir un siglo y como parte del realismo mágico que caracterizaron algunas de las novelas de Gabo.



Wadid de Jesús Arana Delgadillo

Cartagena de Indias

