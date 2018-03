La tragedia de La Lizama

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘La triste mancha negra’ (27-3-2018). Sí, señor director: el país debe saber con toda claridad qué pasó en Barrancabermeja, y que nunca más vuelva a ocurrir, pues el daño ecológico es irreparable. Todo indica que faltaron reacción inmediata y más conciencia de las consecuencias. Siempre que un elemento como el petróleo sea vertido en las aguas, el daño es grande para la biodiversidad y los seres humanos. Ecopetrol hace lo posible por reparar, pero las aguas y las especies no podrán recuperase. Y las consecuencias serán de largo alcance. Lo clave es que sirva la experiencia porque, como se sabe, hay unos 30 pozos como La Lizama. No más manchas negras, por favor.



Ángel María Aguilar

Bogotá

La recuperación del centro

Señor Director:



A buena hora el Gobierno distrital decidió impulsar la rehabilitación del centro de la ciudad, pues, a raíz del boom de trasladarlo e instalarlo todo en el norte, su importancia se vio menguada en el plano del comercio y como sede de empresas. Pero, gracias a su trascendencia histórica, el centro nunca podrá ser remplazado en cuanto a sus atractivos, entre ellos sus iglesias, museos, el Congreso, la sede del Gobierno central y lugares emblemáticos como el edificio de este diario, tal vez la primera esquina de Colombia. Ojalá tengan en cuenta que lo primero que se requiere es la seguridad y la limpieza, así como la creación de incentivos para quien desee invertir allí, entre ellos los propietarios que inviertan en la restauración y mejora de inmuebles.

El emisor y la cultura

Señor Director:



En los 60 años de la biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República, bien se pueden aplicar las palabras del libro de los Proverbios: “La sabiduría se ha edificado su casa”. Lo mismo para el Museo del Oro, la Casa de la Moneda, la donación Botero o la difusión literaria, etc. Todo ello es clara muestra del mecenazgo del instituto emisor. Banco de bancos, fuente de crédito, la economía colombiana se ha mantenido siempre teniéndolo como punto de referencia.



Es mucho lo que el país le debe a nuestro banco central, que impulsa uno de los capitales más valiosos para los pueblos: la cultura.



Guillermo Rozo Riveros

Sopó, Cundinamarca

No hay comida, pero sí pólvora

Señor Director:



Es lamentable que el señor Maduro malgaste dinero en fuegos artificiales con el fin celebrar y burlarse de un presidente de otro país, mientras en Venezuela la gente, especialmente los niños y ancianos, se muere de hambre y tampoco tiene ni los medicamentos básicos. Así mismo, dice que no se inmiscuyan con su país, que es un Estado soberano, pero él se mete con los demás, como si nada. Me imagino el discurso contra Santos cuando se vaya, aunque me pregunto por qué no ha dicho todo lo que sabe o dice saber acerca del proceso de paz con las Farc. Lo siento por los venezolanos, que tienen que huir de su país por falta de una verdadera democracia.



Alberto Bernal



