Soy una colombiana radicada en Londres. Después de ir al consulado dos veces la semana pasada me ha sido imposible registrar mi cédula para votar en las próximas elecciones presidenciales. El lunes 19 de marzo llegué allí a las 12 m. (el horario de atención del consulado es solo de 9 a. m. a 1:30 p. m., de lunes a viernes). El señor que atiende la puerta y reparte los turnos nos comunicó, a otras personas y a mí, que el sistema estaba caído y debíamos volver otro día.

El jueves 22, a la misma hora, había una fila de 20 personas esperando registrar la cédula. Claramente, el sistema seguía sin funcionar, pero ningún funcionario decía nada. En la fila había personas mayores, mujeres con niños de brazos que llevaban esperando casi una hora para ser atendidos, pues solo había una persona haciendo los registros manualmente. También había personas de otras ciudades del Reino Unido. Quienes trabajamos y disponemos apenas de la hora de almuerzo para hacer este trámite tuvimos que devolvernos sin poder hacer el registro de la cédula.



El consulado no da opciones y no informa, la página web no está actualizada. Y los sábados, cuando podríamos ir, el consulado no abre. A tres días hábiles de cerrarse las inscripciones, me pregunto: ¿por qué el Gobierno y el consulado no nos facilitan este trámite para poder ejercer nuestro derecho al voto? ¿La tercera es la vencida?



Juliana Vivas

Londres (Reino Unido)

La rectora de la U. N.

Señor Director:

La Universidad Nacional fue noticia por dos motivos diversos (EL TIEMPO, 23 y 24-3-2018): se nos fue el científico Emilio Yunis, padre de la genética para Latinoamérica, creador de la maestría en genética y cofundador del Instituto de Genética de la U. N.



Entre sus obras, una es para entender el comportamiento de personas y poblaciones: Por qué somos así. Ojalá la leyeran los políticos mañosos...



La otra noticia es la llegada a la rectoría de la primera mujer en sus 150 años de existencia. Dolly Montoya, también científica apasionada por la investigación, cofundadora del Instituto de Biotecnología de la universidad. La escuché en una entrevista televisada hablando con sencillez y con la certeza de una persona que sabe lo que dice porque sabe lo que ha hecho... Tiene claro el papel de la universidad hacia las regiones y en el proceso de paz, para lo cual llega en buen momento...



Fidel Vanegas Cantor



