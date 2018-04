La tarea de descontaminar

29 de abril 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Veo que hay voluntad para que los nuevos buses de TransMilenio sean menos contaminantes. Digo menos, pues de todas maneras contaminarán. Pero no son solo los buses, que sí causan un gran daño; también, los miles de carros que no han sido chatarrizados, e inclusive de otros municipios, los tractocamiones por entre la ciudad. ¡Qué es eso! ¿Estará primero el metro que la ALO? Y muchas fábricas aún sin control. La tarea es larga, señor alcalde.José Francisco Piñeres

Faltan vías y autoridad

Señor Director:



Bogotá está que no le cabe un carro. Pero la gente tiene derecho a transportarse de acuerdo con sus gustos o condiciones sociales, más cuando no hay un transporte digno. He visto que han aumentado las ciclorrutas, pero también las quejas y denuncias por el robo de bicicletas. ¿Entonces? ¿Ya revisaron, en serio, los permisos especiales? ¿Cómo va el programa de chatarrización? Es urgente también que se creen brigadas contra los malparqueados, que son uno de los graves motivos de trancón. Pero falta autoridad. Lo que pierde una ciudad en tiempo y dinero, inclusive en salud, por los trancones es incalculable.Lucila González de M.

Castigo a malos hijos

Señor Director:



Es pasmoso la desvergüenza de muchos hijos que, sin el menor escrúpulo, maltratan o abandonan a sus padres, muchas veces con el propósito de apoderarse de sus bienes, evitar mantenerlos o asistirlos en sus últimos años de vida. Frente a esta situación, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley de protección de las personas más vulnerables de la familia, mediante el cual se deshereda a los malos hijos o esposos que no cumplan con el deber moral de atender a quienes velaron por su protección y amparo, y hoy son personas que tristemente pasan sus últimos días abandonados en la calle o en hogares geriátricos u hospitales. Esto se castiga con la indignidad sucesoral.Gerardo Dussán D.

Aguacate sin químicos

Señor Director:



Este diario, el día 24 de abril, en la página 1.16, trata acerca de un congreso mundial sobre el aguacate Hass. Se dice que será un congreso para conectar servicios, productos y personas. Ojalá se incluyan programas como los de propender hacia cultivos libres de químicos, dado que lo que se ha visto es continuar con las fumigaciones tradicionales, utilizando químicos no benéficos para los seres humanos. Total que quienes no volvimos a utilizarlos ni para fumigar ni para abonar estamos en desventaja. Los aguacates cultivados sin abonos químicos son más benéficos, pero esto no lo han apreciado nuestros representantes. Estamos condenados a seguir envenenándonos poquito a poquito.



Gabriel Vanegas Cantor



