La suspensión de la mesa con el Eln

Señor Director:

Hizo bien el presidente Santos en suspender los diálogos con la guerrilla del Eln. Como expresó Marta Lucía Ramírez, eso debió hacerse mucho antes. Pero se entiende el empecinado esfuerzo del mandatario por entregar un país libre de guerrillas. Lo que pasa es que el Eln es un grupo sin una directriz a la cual escuchen todas las cabezas de la serpiente.

Dicen que andan fraccionados, secuestrando, extorsionando, reclutando menores, y cada día son más narcos, su gran negocio. Cada vez que los intentos de paz se dañen tiene que ser una noticia mala para un país, porque eso significa vidas humanas, dolor, destrucción. Pero no hay más que hacer ante unos terroristas que no manifiestan voluntad de paz. Solo nos queda apoyar a nuestras Fuerzas Armadas y ser sus ojos y sus oídos.



Ángel María Aguilar

Bogotá



* * * *



Señor Director:

Le duele a uno que estos insensatos que cometieron atentados como el de Barranquilla produzcan dolor tan terrible a las madres de estos policías, mujeres que lloraran hasta el último día de sus vidas a sus hijos; mujeres que han perdido su tesoro más preciado. Le duelen a uno aquellos pequeñines que crecerán sin su padre, que no podrán disfrutar de su compañía, que no crecerán con ellos. Le duele a uno que hermanos y hermanas pierdan a su hermano y no puedan gozar de su compañía. Le duela a uno que las familias pierdan a su primo y los amigos pierdan a su llave.Nelson Barbosa

Hospitalidad con los migrantes

Señor Director:

Frente a quienes consideran las migraciones “una amenaza”, el Papa anima a verlas como “una oportunidad para construir un futuro de paz”. Hay nada menos que 250 millones de personas obligadas a vivir fuera de su país debido a la pobreza, al hambre o las guerras, y el resto del planeta no puede simplemente mirar hacia otro lado.



Frente a la polarización que las políticas migratorias generan en muchos países, el Papa sitúa el foco en todas las “personas, familias y comunidades” que “abren sus puertas y sus corazones a migrantes y refugiados”.



En esa hospitalidad quiere ver el Papa a los católicos a la vanguardia, promoviendo la integración efectiva de estas personas para que su presencia genere “una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda”.



J. D. Mez Madrid

Girona (España)

Volver al chaleco

Señor Director:

Una medida que contribuiría a ejercer un control sobre los parrilleros de motos sería volver al uso obligatorio del chaleco reflectivo, el cual fue tan útil en el pasado, pero que, lamentablemente, por un político que buscaba votos fue derogado. Este chaleco debe tener los números de las placas de gran tamaño y estos, ser coincidentes con los de la placa de las motos. El parrillero que no tenga chaleco será detenido por las autoridades. Adicionalmente, le serviría al ciudadano corriente para tomar precauciones cuando observe a un parrillero sin chaleco.Rafael Rico Tovar

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com