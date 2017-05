La soledad del adolescente

Señor Director:



El resultado del opinómetro que publicó EL TIEMPO (5-5-2017), ‘¿Cuál considera usted la razón para que un adolescente acceda a juegos en los que pone en riesgo su vida?’, la soledad (34,2 %) le ganó a la curiosidad (28,6 %).



Alarma y preocupa saber que muchos jóvenes, de todos los estratos, están padeciendo del ‘síndrome de la soledad’.



Un gran número de muchachos se encuentran faltos de cariño, de amor, de cuidado, que, en otras palabras, son los nutrientes de la soledad.

Esta, el aislamiento y la falta de atención por parte de la familia, los impulsa a buscar refugio en juegos y distracciones que ponen en peligro su existencia.



El núcleo familiar debe rodear con atención, preocupación y afecto al adolescente que se enfrenta solo a las acechanzas de la tecnología desbordada, sin control y a veces sin ninguna moral.



Luis León Galeano Garavito

Bogotá

Referendo inútil

Señor Director:



La senadora Viviane Morales se aparta de los principios liberales que dice profesar. El liberal es tolerante y respeta el libre pensamiento. El ser liberal es contrario a depender de una profesión de fe fundamentalista. Los 280 mil millones de pesos que se gastarían en un referendo que puede fracasar deben invertirse en garantizar los derechos de los niños, para que no haya adoptables o por lo menos para minimizar el número de adoptables. Garantizar la vida decorosa al ser humano y hacer realidad los derechos fundamentales básicos para tener una vida digna son un deber de quien se precie de ser liberal. Sería muy útil que la senadora Morales releyera los principios liberales actualizados al mundo nuevo y depurara su ideología, en pro del bienestar del ser humano.Carlos Fradique-Méndez

¿Dónde está la bolita?

Señor Director:



No me refiero al viejo truco con que suelen tumbar al incauto en la calle. Me refiero a que en Colombia les dio por cambiar el balón de fútbol, que era vistoso, como debe ser, por un rojizo pálido, que desaparece de las pantallas de televisión, más para quienes ya vamos en el segundo tiempo de nuestra vida. Muchas personas se quejan de esto, pues solo se ve cuando lo enfocan en primer plano. Lo demás es observar a dos equipos detrás de nada. Y qué decir cuando el partido se da en un estadio con poca iluminación. En cambio, da gusto ver los partidos de Europa. Que vuelva nuestra vieja pecosa.Luis Eduardo Rocha