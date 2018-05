La seguridad en Bogotá

15 de mayo 2018 , 12:20 a.m.

Señor Director:



Lástima que haya renunciado el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Claro, no es fácil un cargo de estos en una capital de más de ocho millones de personas, donde han llegado toda clase de bandas. Pero, con todo eso, es extraordinario que se hayan bajado las cifras de crímenes. Y el que ya no exista ese infierno llamado ‘Bronx’ es otro punto muy alto. Gracias. Allí se consumieron muchas vidas en el vicio; era un centro del crimen en donde no podía entrar ni la policía. Toca ahora, como dice su editorial, continuar la tarea.

Hay que pensar en el barrio Santa Fe, por ejemplo, que no puede seguir siendo un sector tenebroso de venta de drogas. De la mano con la Policía se deben organizar las cacerías de las ollas y, sobre todo, hacer retenes para evitar que la droga entre a la ciudad. Todos tenemos que colaborar, porque está de por medio la vida y la salud mental de nuestros hijos.



Lucila González de M.

Bogotá

Defensa de las abejas

Señor Director:



Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como las corporaciones autónomas regionales deben escuchar la voz de alarma expuesta el día de ayer por el columnista de ese periódico Heriberto Fiorillo acerca del peligro de extinción de las abejas en el país y en el mundo. “Lo que peligra es la misma humanidad y gran parte de la vida del planeta”, afirma el columnista. Creo que esa advertencia es lo suficientemente aterradora como para que el Gobierno central y las entidades correspondientes, como el ICA por ejemplo, vigilen y aseguren la conservación de flora apícola y fijen claramente los límites máximos de agroquímicos que podrán ser utilizados en los ecosistemas, con el fin de proteger los polinizadores y evitar la muerte de las abejas por contaminación ambiental. ¡Este no es un tema menor, señores!



Haydée A. Chiapero B.

Bogotá

Del embajador de Israel

Señor Director:



Por medio de la presente me permito llamar su atención hacia la imprecisión que se destaca en la portada del diario del día de hoy (11 de mayo), que titulan ‘El ataque aéreo israelí contra iraníes en Siria fue el mayor en 20 años’. Déjeme aclararle que igual como la capital de Colombia es Bogotá y no Medellín, así la capital de Israel es Jerusalén, y no Tel Aviv, como se da a entender en el interior de la nota. Espero que en próximas publicaciones sean más precisos en la información que comparten con sus lectores.Marco Sermoneta

La misericordia a San Trich

Señor Director:



Mal ejemplo y nocivo precedente sienta el traslado del excomandante guerrillero Jesús Santrich a una sede episcopal. ¡Quién lo creyera! Dios quiera que la compasión, solidaridad y hospitalidad del episcopado se extienda, prioritariamente, a los más necesitados, vulnerables y desposeídos. Misericordia y justicia es lo que clama nuestro país. Hay mucha gente de bien padeciendo hambre, dolor y sufrimiento que también merece la mano tendida del Gobierno y de todos los estamentos sociales privilegiados.



Luis Iván Perdomo Cerquera



