La polémica del parrillero

Bienvenido el derecho a la protesta, pero no como una imposición que afecta a los numerosos actores viales en la ciudad de Bogotá. Lo digo por la dictadura de las motocicletas el viernes pasado, cuando prácticamente sitiaron las vías para ser escuchados.

Tengan o no razón en su manifestación de desacuerdo ante la medida tomada por el alcalde, esto no los habilita para comportarse de manera tan agresiva. Es claro que solo abogan por un beneficio: el suyo propio. Están acostumbrados a infringir las normas, a conducir por los andenes o en contravía, a hacer zigzag en medio de los carros. No se ha logrado que cumplan las normas. Ahora pretenden ser escuchados a la fuerza.



La capital no puede continuar bajo la tónica de que los grupos se visibilizan por una u otra causa colapsando el tráfico urbano. Es hora de tomar medidas drásticas para terminar con esta enojosa práctica que afecta a la mayoría de los bogotanos.



- Dalia Monroy

Bogotá



Es un hecho: el parrillero está siendo utilizado como sicario o como asaltante. Pero antes de prohibir el parrillero hombre (discriminación, limitación, derecho al trabajo y estigmatización), la policía puede incrementar la requisa y la verificación de datos de las motos que lleven parrillero; no lo hacen o lo hacen rara vez. Por otro lado, hay mucha gente honrada; somos mayoría, que requiere transportarse aunque sea de parrillero por razones de trabajo, estudio, etc. No está bien que se estigmatice al gremio. Arreglemos este mal sin prohibir el parrillero masculino, que es una solución inocua. También es un hecho: la raíz del problema está en el narcotráfico y el desempleo, y es de raíz como se debe eliminar este flagelo.



- Fabio A. Ribero Uribe

La suspensión de los diálogos

Todos queremos la paz, pero qué paz sería la de los ‘elenos’, si su único argumento es el atentado cobarde, la brutalidad y la indolencia. A los colombianos no nos interesa integrarlos a nuestra comunidad. Hace bien el Presidente en suspender los diálogos, pues es un imposible con estos bárbaros. Cerremos filas en torno a nuestra Fuerza Pública y cuidémonos del mal, pues estamos seguros de que, tarde o temprano, caerán con sus infames ‘ideólogos’ sin necesidad de que nos polaricemos políticamente. Si algún día muestran la coherencia suficiente para entender el mundo civilizado, los sobrevivientes de su estupidez serán bienvenidos.



- Carlos H. Quintero B.

Bandas de la pinchada

Quiero manifestar que a mí me pasó idéntico ‘atraco’ para despinchar al de

la carta de este domingo ‘Una despinchada cara’, una avería igual de extraña y que pudo ocasionar un grave accidente, porque la llanta delantera se estalló al lado de una tractomula. Son bandas en esa misma vía -hacia Tunja-, que la policía debe controlar, sobre todo en horas nocturnas, cuando se aprovechan de la soledad de la vía.



- Orlando Flechas Corredor

Bogotá

