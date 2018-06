La máquina del secuestro

Señor Director:

Casi nadita, así decimos en mi pueblo como antífrasis de la catástrofe. Según EL TIEMPO, las Farc obtuvieron 6 billones de pesos por secuestro extorsivo. Y se sabe que la cifra no denunciada es superior, pues el temor al verdugo lo impedía, y con justa razón. Fueron muchos los colombianos asesinados por hacerlo.

Una verdadera fortuna, para la máquina de la muerte, que salió de los bolsillos de los colombianos trabajadores. Pareciera que esto último fuera mentira, pero no, fue cierto, está documentado. Esta barbarie no puede volver a perturbar la tranquilidad de la patria. Hay que hacer frente común para visibilizar el delito y exigir contundencia de las autoridades. Con un tejido social fuerte se les cierran los espacios a los delincuentes, y a las autoridades solo les queda cumplir con su deber. Que toda la barbarie ‘fariana’ se castigue; que cumplan con lo pactado y reparen a las víctimas, o si no, que opere la justicia ordinaria.



- Édgar Guillermo Bejarano Chávez

La cultura del ‘vivo’

Señor Director:

Esta semana fueron noticia dos ejemplos de la corrupción a pequeña escala: un taxista cobrando cifras exorbitantes por una carrera en Bogotá y unas masajistas haciendo lo propio en el Corralito de Piedra. Por culpa de estos ‘vivos’ que cobran 440.000 a unos turistas es que uno piensa que la corrupción no se va a acabar si gana Petro o si gana Duque las elecciones, sino cuando dejemos de pensar en la cultura del ‘todo vale’ del ‘vivo vive del bobo’, de los colados en TransMilenio, de no respetar las señales de tránsito, de alterar el formato E-14, etc. Si los que votamos no cambiamos estas malas prácticas, no pretendamos que el que elijamos lo haga por nosotros.



Nilson Camargo

Cifras concretas

Señor Director:

Concuerdo con el señor Gustavo Duncan y su artículo (31-05-2018), especialmente cuando dice que a corto o largo plazo los colombianos no tenemos otra mejor opción que la explotación del petróleo para seguir mejorando en lo social y en lo económico.

Hubiese sido bueno que le agregara cifras concretas para aterrizar al pueblo, que le gusta ignorar la verdad y prefiere sacarle chiste a todo: 300.000 barriles diarios consumimos los colombianos, entonces ¿cómo vamos a dejar de producirlo y más bien importarlo? ¿De dónde saldría el dinero? ¿Y, así mismo, de dónde saldría el dinero para sostener la economía?



Adriana Arciniegas Galindo

Ya no deciden los caciques

Señor Director:

Luego de los resultados de la reciente elección presidencial, se presenta el caso irónico de que los diferentes medios de comunicación ubican a los electores como personas sin criterio, al afirmar que están a la espera de qué deciden Fajardo, Vargas y De la Calle para saber para dónde van esos votos. Ilógico que todavía piensen que estamos en el siglo XX, donde ante la ignorancia y falta de cultura el cacique de turno y el ‘candidato quemado’ obligaba y manipulaba a sus electores a elegir a uno de su preferencia, a pesar de que no estén de acuerdo con ello.



Carlos Roberto Riaño Sanabria

Tunja (Boyacá)

