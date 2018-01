La incoherencia del Eln

15 de enero 2018 , 12:00 a.m.

15 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Los criminales actos del Eln no deberían sorprender si no fuera porque los han perpetrado en el contexto de diálogos de paz. Este absurdo solo puede obedecer a que la barbarie, el crimen y la delincuencia son su único fin, al carecer de motivaciones sociales genuinas y del poder intelectual e ideológico para defender sus ideales en democracia, así como lo están haciendo las Farc. El Gobierno ha exhibido magnanimidad para acoger a quienes muestran disposición para integrarse a la sociedad, pero si no existe un sustrato coherente, es como tratar de convertir el plomo en oro.

Rayan en lo ridículo los incongruentes pretextos de ‘Pablo Beltrán’ y su séquito al tratar de posar de líderes ideológicos del absurdo. El Gobierno debería reactivar sus órdenes de captura para que no sigan manipulando los diálogos, disfrutando de periodos de inmunidad mientras siguen delinquiendo.Carlos H. Quintero B.

Salida para las motos

Señor Director:



Pareciera que las muertes de motociclistas no son tenidas en cuenta en Colombia. En 2016 fueron más de 10 por día y en 2017, ocho por día. Las motos son utilizadas en especial por hombres y mujeres de escasos recursos; por lo demás, evitan la gran congestión que causarían más automóviles. Hemos propuesto que después del paso peatonal se dejen 20 metros para las motos como salida preferencial en defensa de sus vidas. Esta medida ayuda a educar a los conductores de automotores. Es de destacar que en algunos lugares de Bogotá ya tratan de cumplirla sin haberse establecido. ¡Ah! No se requiere gastar millonadas en señalización; puede ser con ayudas de mimos como los que impuso Antanas Mokus para mejorar la movilidad en su época.Fidel Vanegas Cantor

Los teléfonos públicos

Señor Director:



El sindicalismo y los sectores de izquierda lograron frenar la venta de la ETB al sector privado, gracias a un fallo judicial. Según tal decisión, ello ‘beneficia’ al ciudadano del común, pero los teléfonos públicos –p. ej.– no son más que esculturas al desgreño, al vandalismo y a la ineficiencia tecnológica. Un lucro cesante vergonzoso y costoso; unos esqueletos metálicos sucios y deslucidos, sin beneficio alguno para la ciudad. El día en que desde allí podamos llamar a costos asequibles a celulares y a fijos a nivel nacional e internacional, y que aun podamos recibir llamadas personales por ellos, aplaudiremos tal decisión. Mientras esto no ocurra, mejor nos vendría la privatización de la ETB.Dalia Monroy

Faltan pasafaunas

Señor Director:



Tuve la oportunidad de viajar en el mes de enero a Santa Marta, Magdalena, pero la sorpresa y tristeza que tuve al ver en esas carreteras nuevas la cantidad de fauna muerta por la velocidad de los vehículos y, aún peor, la falta de pasafaunas en estas carreteras 4G es algo terrible. No tengo mucho conocimiento de eso, solo soy un colombiano al que le duele que nuestra fauna muera de un modo tan triste. Por favor, a través de su medio, ayúdenos con esta situación, ayúdenos a salvar nuestros animales.



Julián Alberto Silva Gonzáles



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com