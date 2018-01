La historia vuelve a las aulas

05 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Maravilloso que se vuelva a las clases de historia, como ya lo elogió otro lector. Es ahí donde está parte de nuestra identidad, donde aprendemos el pasado y sus enseñanzas, que siempre sirven en todos los momentos.

La historia es una de las líneas de formación más útiles para los pueblos, es el saber por qué hemos llegado a cada puerto de nuestra época, por qué las lenguas, los partidos, las divisiones políticas, la guerra, la paz, los pueblos... Mil cosas que hemos dejado de aprender en varias décadas desde cuando, en forma errada, se dejó de enseñar esta materia. Ojalá también vuelvan los programas de televisión

- Ángel María Aguilar

Bogotá

Otra mirada a los ambulantes

Señor Director:

Conviene una mirada analítica sobre las personas que trabajan en la calle como vendedores ambulantes. Hay que recordar que muchas de estas que comenzaron así llegaron a ser grandes empresarios. Por ello, a estos emprendedores se los debe tratar con mucho tacto. No que utilicen el espacio público, pero sí se los puede llevar a plazas de mercado, que deben modernizarse y hacerlas atractivas para el turismo. Fue impactante ver cómo, para la Navidad, personas de escasos recursos improvisaron mercados de pulgas con cosas del reciclaje. Comprendamos que ellas sobreviven en los linderos de la legalidad. Las administraciones municipales deben brindar el apoyo que requieren y llevarlas a un mejor vivir.



- Fidel Vanegas Cantor

El futuro de la Van der Hammen

Señor Director:

Me refiero a la entrevista con el alcalde Peñalosa, en la que, entre otras cosas, se refiere al futuro de la reserva ecológica Van der Hammen: “Reitero que la reserva de hoy es tan solo un deseo. Son 1.400 hectáreas privadas, de las cuales solo hay 15 con árboles. El resto, así me critiquen, son potreros, colegios, bodegas, parqueaderos... En resumen, no hay nada que nos lleve a pensar que va a haber una reserva en diez, veinte o cincuenta años”.



La preservación del medioambiente debe ser uno de los propósitos fundamentales de cualquier mandatario. De su protección depende el futuro de nuestra humanidad. Triste que el destino de esta ‘Ciudad Gótica’ esté en manos de una persona con mentalidad de ladrillo.



- Óscar Javier Ferreira Vanegas

Otro trámite más

Señor Director:

El Gobierno, motivado por la alta accidentalidad, anuncia un nuevo (otro) trámite para obtener la licencia de conducción. Se incorpora a las pruebas una nueva de índole teórica. ¿Tocará ahora aprenderse la totalidad del Código Nacional de Tránsito? Ojalá sigan el ejemplo de otros países, donde las preguntas y respuestas más relevantes a la conducción, según la categoría de la licencia por obtener y las reglas y la señalización nacionales, se pueden obtener a través de internet. Como siempre, se lanza la bola y no hay bate, guantes ni bases para jugar. Al ciudadano le toca el calvario de la ineficiencia e improvisación de los organismos oficiales.



- Miguel Elasmar Hakim

Bogotá

