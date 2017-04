La dignidad médica

Me refiero a su editorial ‘Un vuelco médico inaplazable’ (12-4-2017). No me queda la menor duda de la necesidad de hacer recertificación tanto de los médicos generales como de los especialistas. Sobre ello se viene hablando hace muchos años, y nunca hay nada concreto. Dicen que ‘todo tiempo pasado fue mejor’.

Cuando yo terminé mi carrera, se decía exactamente lo mismo: que los médicos jóvenes no éramos buenos, que nuestra formación médica era deficiente. El nivel de información científica que tenía un médico hace 30 años no es ni la décima parte del conocimiento que hoy tiene que manejar un médico general.



No obstante, sus ingresos ahora sí son la décima parte de lo que ganaba un médico en aquel entonces. La sociedad actualmente está cosechando lo que sembró hace muchos años con las leyes y decretos que nos marginan a los médicos de toda decisión, regulando nuestro trabajo y pagando una miseria de salarios. ¿A qué horas va a estudiar un médico general para recertificarse cuando su salario es apenas un poco mayor que el de una secretaria ejecutiva? Si bien es cierto que se necesita que los médicos nos recertifiquemos, eso no va a resolver el problema. Lo resolverá cuando la sociedad nos dé la dignidad que merecemos y nos reconozca económicamente nuestro esfuerzo.



Gonzalo David Prada, M.D., FCCP



* * * *



Señor Director:



Soy médico y estoy de acuerdo en la necesidad imperiosa de transformar el modelo educativo y el ejercicio de nuestra noble profesión. Sobre la propuesta de recertificación, ese proceso me parece de la mayor importancia. Pero se debe plantear correctamente para evitar que se vuelva otro negocio de las universidades, adonde el médico tendrá que acudir a prepararse para presentar los exámenes. Con el deprimente ingreso actual de los médicos (en especial los generales), puede ocurrir que lo que logren ahorrar en cinco años les alcance solo para pagar dichos cursos.



Una propuesta que se me ocurre es que el Ministerio de Salud defina las 10 o 20 primeras causas de morbimortalidad y expida unas guías de manejo, y sobre ellas se haga el proceso de recertificación. Esto garantizaría que los médicos generales estén adecuadamente capacitados en el manejo de las patologías más prevalentes y que disminuya el costo que les representaría el prepararse para esos exámenes. Obviamente, la discusión apenas empieza.Alfonso Hernán Santos Santos

¿Y ahora qué vendrá?



Señor Director:



Trump atacó, y el mundo se asustó. Los más de 50 misiles Tomahawk, el arma insigne de los Estados Unidos, como lo fueron las famosas pistolas Colt 45 entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, siempre han representado la política acostumbrada del imperio mundial: atacar primero, y después vendrá la diplomacia; y ha funcionado, pero con contadas excepciones. La pregunta del trillón es: ¿ahora qué seguirá de parte de un empresario cuya bandera de presentación son los negocios? Bien lo dijo Aristóteles: “A base de construir encontrarás un gran laberinto”.Fernando Corté Quintero

Escriba su opinión a: opinion@eltiempo.com - editorial@eltiempo.com - @OpinionET