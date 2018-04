La diáspora en la frontera

29 de abril 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Estoy, o estamos, de acuerdo con su editorial del pasado 27-4-2018. De los 2.219 kilómetros que mide la frontera colombo-venezolana, a nuestro departamento, Arauca, le corresponden 396, la mayoría trazada por el río Arauca, lo que la convierte en una línea porosa muy difícil de vigilar. Aquí sí sabemos cómo se vive y afecta la diáspora venezolana. Pero el comentario central es sobre el contrabando de la gasolina, porque de todos es sabido que el lucrativo negocio es propiedad de los altos mandos de las corruptas Fuerza Armada y Guardia Nacional del vecino país, por lo que el control es una lucha titánica de este lado de la frontera.

Y, como dice su editorial, esto apenas está comenzando. Que el Señor nos agarre confesados. Gracias por su preocupación, que también es la de miles de colombianos que vivimos en esta abandonada tierra.



Jaime Alberto Toledo

Arauca

El tesoro del San José

Señor Director:



España no merece nada del oro del galeón San José. Sus acciones vandálicas de más de tres siglos en las Américas, llevándose exquisitas figuras de filigrana, no la hacen digna. Los objetos que se encuentren en el galeón corresponden a nosotros, los descendientes de las tribus americanas. Claro, anhelando con juicio justo que aún se encuentren dichas reliquias en la bahía de Cartagena. A no ser, y es el temor de muchos, que los avivatos buscadores de tesoros hayan tomado la delantera. Y en consecuencia, tras una fuerte inversión de dinero, equipo técnico y esfuerzo humano, se produzca una búsqueda y hallazgo infructuosos, similar a lo que ocurre en Oak Island, Nueva Escocia, con los hermanos Lagina y si equipo. Fernando Cortés Quintero

Reconciliación de las dos Coreas

Señor Director:



Los líderes coreanos del Norte y del Sur, Kim Jong-un y Moon Jae-in, respectivamente, firmaron un acuerdo para la desnuclearización de ambos países, divididos desde 1953. Los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 fueron el abrebocas para esta cita con la paz. No solo China, Israel, Japón y Estados Unidos están tranquilos, por ahora, sino que el mundo entero celebra este histórico momento entre estas naciones asiáticas. El reencuentro entre familias después de la guerra será volver a nacer. Colombia fue el único país suramericano que envió tropas a la guerra de Corea, en 1951. Más de 190 muertos sumó nuestra nación, heridos, desaparecidos y mutilados, en una guerra que no era nuestra, pero en su momento prevaleció el pedido de las Naciones Unidas. Helena Manrique Romero

Respeto en las campañas

Señor Director:



El ambiente político se ha degradado, hasta llegar, incluso, a las amenazas personales, y ya divide el país como en aquellas épocas en que se terminó pagando con muchas vidas. Es muy importante el mensaje enviado por los candidatos al firmar un pacto de respeto. Ojalá todos, campaña y seguidores, lo acaten. Sigan dando muestra de altura, candidatos, pues se necesita apaciguar los ánimos, que a nada bueno conducen.



José Francisco Piñeres



