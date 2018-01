La defensa de Tarapoto

21 de enero 2018 , 12:00 a.m.

21 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Una de las noticias positivas de estos días tuvo que ver con lo ecológico. Es muy importante que hayan sido declarados como sitio Ramsar los lagos de Tarapoto, en la Amazonia. Como lo dice su editorial (19-1-2018), esta es una joya. Y no solo de Colombia, sino de la humanidad. A mí me emociona en gran manera este paso, que necesita complementos y políticas de Estado. Tenemos que tomar en serio la defensa de lugares como estos, como pocos en el mundo, con invaluable biodiversidad, que están en peligro. Y me emociona saber que las comunidades nativas están comprometidas. Eso es fundamental, porque quiere decir que saben lo que tienen a sus pies y respetan, de verdad, la naturaleza. Y ese tiene que ser un ejemplo.

Colombia tiene hermosos ecosistemas. Defenderlos es defender la vida no solo de las especies, sino la humana. Ese debe ser un compromiso de los próximos gobiernos, ¿no les parece?José Francisco Piñeres

Las mentiras en la red

Señor Director:



Qué bueno que por medio del periódico se expongan diferentes puntos de vista sobre lo que viene aconteciendo a través de las redes. Me refiero a todas las mentiras generadas en relación con el censo que se realiza.



Aunque a simple vista uno se da cuenta de dónde provienen dichas mentiras, lo peligroso es que han logrado cazar incautos que muchas veces las reenvían sin siquiera tomarse el tiempo para leerlas.



Decir que el censo es información para las Farc o que el gobierno de Santos trabaja para este movimiento, si bien causa risa, ya uno sabe que son herramientas para utilizarlas en el proceso de campaña, tal y como sucedió con el plebiscito.



Lo que se avecina es lo que alguien ya predijo, en el sentido de que esta campaña iba a estar pasada por mentiras sistemáticas, mentiras francas y descaradas.



Henry Sarabia Angarita

Bogotá

¿Nueva Patria boba?

Señor Director:



Después de haber padecido la más cruel y sangrienta violencia, por más de 60 años, se nos presenta la oportunidad de terminar con esa dura realidad.



Pero este buen anhelo se ha visto ensombrecido por el deseo de venganza de unos pocos y la falta de voluntad de otros. Da la impresión de que quisiéramos repetir el tristemente célebre periodo de la Patria Boba, en que el egoísmo, la avaricia de poder y la falta de conciencia nacionalista nos hicieron perder valiosos años de independencia y desarrollo.



Los escépticos y pesimistas prefieren que la guerra continúe. No comprender que la paz no es de propiedad del Gobierno, ni de las Farc ni de la izquierda es un derecho de todos para poder ofrecer a las nuevas generaciones un futuro digno, justo y civilizado.



Gerardo Dussán D.



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com