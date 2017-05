La culpa es de los taxistas

Señor Director:

​

Respecto al paro de ayer de taxistas, el problema no es Uber, es de los líderes de los taxistas, que no se dieron cuenta de que estamos viviendo los albores de la cuarta revolución industrial, en donde la conectividad a través de plataformas es una necesidad. Decirle no a Uber en estos momentos es como decirle a la energía eléctrica que no; a la rueda, que no; al internet, que no.



Los actuales líderes de los taxistas dañaron ellos mismos el mercado, y hoy día un cupo de taxi, que valía más de 100 millones, ya no vale nada.



Moisés Palma Palma

Bogotá



* * * *



Señor Director:

​

En toda su dimensión se pudo observar en Bogotá, en este paro de taxis, que la ciudad está sobresaturada de estos vehículos, que las autoridades han dejado ingresar en algunos casos casi que descontroladamente, afectando al mismo gremio de taxistas, quienes deben competir, no contra el servicio Uber como pretenden justificar en este paro, sino para poder trabajar ante la competencia desmedida de sus propios compañeros. Sería interesante conocer datos de las autoridades distritales sobre si disminuyó con esta parálisis de taxistas el porcentaje de contaminación de la ciudad. Y ojalá hacer un comparativo de este, con el que se tiene de un día sin carro particular.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Buenaventura progresa

Señor Director:

​

Muy grato comprobar el progreso de la vilipendiada ciudad de Buenaventura. Para comenzar, la doble calzada Buga-Loboguerrero-Buenaventura está cerca de ser terminada con especificaciones modernas como los diez túneles en su último trayecto.



Su nueva plaza principal, muy hermosa; lo mismo que el sendero peatonal costero. También se ven avenidas amplias y puentes vehiculares. Por su cercanía al centro del país, con excelentes carreteras y con exquisita gastronomía marina, sin duda nuestro primordial puerto también puede convertirse en un buen destino turístico beneficioso para todos sus habitantes, pero falta más promoción, por ejemplo con camisetas tan apreciadas por turistas.



Gustavo Hernández Boada

¿Solo modelos jóvenes?

Señor Director:

​

Con motivo del mes de la madre y próximamente el mes del padre, me parece absurdo que en la inmensa mayoría de catálogos publicitarios se utilicen como modelos solamente a personas jóvenes exhibiendo prendas de vestir y diferentes accesorios. No tienen en cuenta que las personas mayores también somos consumidores y, por lo tanto, necesitamos muchas cosas, especialmente cariño, y que no se nos margine y nos hagan invisibles ante el resto de la sociedad. ¿Es que una dama o un caballero de 60 o más años no es atractiva(o), no es digna(o) de aprecio y consideración?



Jairo Guillermo Moreno Mora