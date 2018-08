Señor Director:

Ante la apabullante corrupción que carcome el país y degrada nuestra sociedad, es imperativo que el pueblo colombiano respalde toda iniciativa en su contra, sin importar su origen y sin mezquindades políticas ni partidistas. La lucha contra este pandémico flagelo debe convertirse en prioritario propósito nacional, sin colores políticos ni tintes ideológicos. Por eso considero un deber patrio apoyar tanto la consulta popular anticorrupción del próximo 26 de agosto, como todas las decisiones gubernamentales en igual sentido.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Señor Director:

Creo que un diario tan serio y de tan larga trayectoria en Colombia tiene la obligación moral y ética de afrontar un debate serio y responsable en la tan cacareada consulta anticorrupción. Esta se ha convertido en otro plato de discordia, no solo entre el CD y el partido Verde, sino entre los mismos colombianos, que distamos mucho de querer ser pacifistas y unidos, sino que ahora somos aguerridos políticos sin saber nada, pues no nos gusta leer, ya que más valen el odio y la pelea. ¿Dónde está la verdad?



Adriana Arciniegas Galindo



Señor Director:

En relación con la consulta anticorrupción del 26 de agosto, existe una inquietud que merece aclaración. Una de las preguntas es si usted está de acuerdo con la reducción salarial de los senadores. El ingreso mensual actual de un senador es de 30 millones de pesos (40 salarios mínimos); de este valor, solo 7,2 millones (9,2 salarios mínimos) corresponden a salario, y la diferencia se clasifica como gastos de representación, primas técnicas, etc. ¿La reducción se refiere al salario o al total de los ingresos?



Mario Patiño Morris

Buen comienzo

Señor Director:

Con un buen comienzo, el presidente Duque inicia su período visitando y gobernando de manera descentralizada, desde regiones que registran graves problemas en atención de salud, como San Andrés y Providencia, y de seguridad pública, como Norte de Santander, Cauca y regiones petroleras y con cultivos ilícitos en donde el Eln ha venido acrecentando sus acciones delictivas. Urge no solo combatir con más contundencia a estos terroristas, sino también revisar y, si es el caso, suspender todo tipo de negociación hasta que estos delincuentes den plenas garantías de no repetición de los hechos violentos que vienen cometiendo, casi que a diario, y que liberen a todos los secuestrados que tienen en su poder.



Rafael Antonio Córdoba

