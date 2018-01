Señor Director:

Se nos vino la campaña política para presidencia y Senado de la República. Vendrán miles de propuestas de soluciones para los problemas de este país, que empiezan casi todos por la corrupción, la gran protagonista el año pasado. Los políticos nos dicen que hay que acabarla. ¿Cómo lo van a hacer? Hay que empezar por no incentivar, sino, más bien, impedir la compra de votos. Porque ese mensaje es nefasto, ya que le dice al elector primario que la venta de conciencia es normal, patrocinada por la dirigencia.



La financiación de campañas por el Estado es un paso, pero no garantiza limpieza. La garantizaría un compromiso de todos. Estas elecciones, con las Farc en la arena política, son cruciales.



- Pedro Samuel Hernández

La muerte del poeta rebelde

Señor Director:

Nicanor Parra murió a los 103 años. San Fabián de Alico (Chile), 5 de septiembre de 1914-Santiago, 23 de enero de 2018. Nació poeta, pero estudió física y matemáticas. De su poema Coplas del vino: “El vino tiene un poder / que admira y que desconcierta. / Transmuta la nieve en fuego / Y al fuego lo vuelve piedra”. De El último brindis: “Lo queramos o no, / solo tenemos tres alternativas: / El ayer, el presente y el mañana. / Y ni siquiera tres / porque, como dice el filósofo, / el ayer es ayer, / nos pertenece solo en el recuerdo: / A la rosa que ya se deshojó / no se le puede sacar otro pétalo...”.



No tragaba entero, por eso fue el antipoeta. Refleja en su obra no solo a su país, sino a Latinoamérica. Vanguardista y terco como su hermana, la folclorista y poetisa Violeta Parra, quien se suicidó a los 49 años. Ateo anticlerical, rompió con el academismo del verso rígido y ceremonial. Adiós, bardo de 103 luchas y 103 batallas. Los poetas no mueren, trascienden con la luz de las estrellas.



- Helena Manrique Romero

La situación de Venezuela

Señor Director:

Según reciente información de EL TIEMPO, 796.000 ciudadanos venezolanos entraron a Colombia en el 2017, y, de ellos, unos 520.000 se quedaron. Esta es la prueba real de la situación en el hermano país, donde escasea todo. Lo que más preocupa es el hambre y el estado de salud. ¿No dizque este es un sistema copiado de Cuba? En la isla, al menos la salud ha funcionado. ¿No dizque el socialismo es cubrirle las necesidades básicas al pueblo? Lo triste es que ya están montando unas elecciones en las que parece que será con candidato único. Qué terrible panorama en un país dotado por la naturaleza. Que el mundo no deje solos a los venezolanos.



- Ángel María Aguilar

La demanda de Nule

Señor Director:

Solo risa puede causar la demanda por 1,5 billones de pesos instaurada por Miguel Nule contra el Estado, después de haber sido vencido en juicio y condenado por corrupción a 19 años de prisión (que hoy paga en su casa por cárcel) por el robo, tasado en varios miles de millones de pesos, que su compañía hizo al Estado a través de fraudulentos contratos de obras públicas. Ya lo dijo Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado: “No permitiremos más demandas contra la nación como la de Nule”. En este caso cabe bien el adagio popular: ‘Tras de ladrón... bufón’.



- Alfonso Gutiérrez Martínez

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com