04 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Me identifico con las palabras finales de su editorial ‘Un golpe contundente’ (2-9-2017), al señalar que la caída de ‘Gavilán’ demuestra que “en Colombia, ni la violencia ni el poder corruptor de la mafia, las guerrillas y los ‘paras’ son capaces de doblegar la voluntad de su Estado y de sus gentes”.

La operación en que cayó ‘Gavilán’ demuestra que quienes les quitan la vida a nuestros héroes policiales, más temprano que tarde, caen en manos de la justicia. Se demostró que la Fuerza Pública actúa en conjunto en esta clase de operaciones, mejorando cada día la comunidad de inteligencia; que, con los resultados contundentes de la operación Agamenón I y II, se acerca el “aniquilamiento total del ‘clan del Golfo’ ”. Estas operaciones merecen ser exportadas al mundo, especialmente a quienes enfrentan la lucha anticriminal para que les sirvan de guía en sus procedimientos contra el crimen organizado. Y, de otra parte, demuestran el talante, la berraquera, el coraje de que están hechos nuestros policías.



General (r) Luis Montenegro R.

Exdirector de la Dijín



Señor Director:



En uno de los golpes más contundentes del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, cayó, en combate con el Ejército y la Policía, Roberto Vargas Gutiérrez, ‘Gavilán’. Debe agradecerse al grupo de valientes miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que abatió a este sanguinario delincuente, que mantuvo por años azotada la región de Urabá. Quedan, según inteligencia del Gobierno, 2.238 de los más de 4.000 criminales que tenía años atrás ese grupo; ellos, como bien dijo el presidente Santos, caerán uno a uno más pronto que tarde, más si la misma ciudadanía se atreve a colaborar y denunciar.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Las dilaciones de Moreno

Señor Director:



Una muestra del difícil momento de la justicia es el proceso contra Samuel Moreno. Ocho años lleva esta historia, y el jueves pasado, una vez más, el exalcalde se presentó sin abogado para seguir dilatando su caso. Si lo que pretende es conseguir un jurisconsulto que le garantice la absolución, no lo va a encontrar. ¿Y qué pasa con el accionar de la justicia? ¿Para qué son los abogados de oficio? No es posible que sigamos impávidos ante el sainete que ha montado. El señor Moreno es abogado de una prestigiosa universidad de Bogotá, ¿no podría él asumir su propia defensa?Mario Patiño Morris

Cobro por seguridad

Señor Director:



En el recibo de los servicios en esta ciudad está apareciendo un cobro de “seguridad” que es ilegal, puesto que no ha sido aprobado, ¡y se carga en la factura como obligatorio! Según la revista ‘Semana’, este cobro es solo responsabilidad del Estado y no debe recaer sobre los usuarios. ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué se obliga a un pago que no debería ser? ¿Y a dónde va a parar todo ese dinero? ¡Qué injusticia!



Lucía Correa

Cali



