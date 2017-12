Hora de cambiar

31 de diciembre 2017 , 12:30 a.m.

Señor director:



Recibimos el 2018 con una mezcla de sentimientos, expectativas y proyectos que debemos afrontar para lograr la realización de nuestros ideales. La atención se centra en la elección del nuevo presidente de la República, el final feliz del proceso de paz, un buen desempeño de nuestra Selección Colombia en el Mundial de Rusia, la seguridad urbana y rural y el costo de vida, además de otras prioridades que esperamos sean favorables para superar el pesimismo que en ocasiones nos agobia. Todos aguardamos grandes cambios positivos, pero para que esto ocurra es necesario que cada uno de nosotros empecemos a cambiar, acompañados de una buena dosis de fe, esperanza y voluntad, para lograr una convivencia pacífica, una sociedad más justa y unos líderes más honestos, alejados de toda corrupción. Feliz año.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

Protección de la palma de cera



Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘La protección de Tochecito’. Es verdad, estaba en mora. Confiemos en el ministro de Ambiente, pues no puede ser que el árbol nacional de Colombia, la palma de cera, esté sirviendo para amarrar ganado, que no se tenga la suficiente conciencia de su belleza, del valor que le dan los científicos y el gran servicio a la naturaleza que presta para protección de las especies en vías de extinción y de las mismas aguas. Gracias por anticipado al ministro por esta noticia hoy, cuando pocas se dan en la protección de la naturaleza.

Dagoberto Castaño Paredes

La tortura de la autopista Norte



Señor Director:



El caótico tráfico vehicular a la entrada de Bogotá por la autopista Norte continúa siendo la constante diaria a cualquier hora. Su travesía es una tortura para conductores y pasajeros. En ocasiones demora hasta 2 horas el trayecto de La Caro hasta la calle 170. En el proyecto 4G, con la participación de la asociación público-privada, se logró adjudicar en enero del 2017 la ampliación de la Autonorte. La ciudadanía espera urgente que la tramitomanía acostumbrada en la aprobación de diseños, estudios, impacto ambiental y compra de predios se agilice y no sean un obstáculo para el comienzo de las obras, que, se esperaba, comenzaran en agosto del 2017.



Las obras de infraestructura vial en Colombia se caracterizan por presentar problemas desde su adjudicación, prórrogas y demás, por lo cual se convierten en años de trabajos hasta la entrega final. Esperamos que este no sea el caso y se cumpla el cronograma del contrato en beneficio de la ciudad, que lo necesita con urgencia.

Jorge E. Prieto C.

Bogotá



