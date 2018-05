Señor Director:

La Historia la escribimos todos, pero los de “mejor letra” son los héroes valientes, de quienes hoy somos testigos privilegiados. Más de 1.500 hombres –de los que dicen y hacen–, trabajando en turnos de 24 horas bajo lluvia, sol, noche, riesgos y una mole de cansancio a cuestas, para salvar ante todo a miles de pobladores en caseríos y parcelas a lo largo de la ribera del río Cauca que amenazaba con un catastrófico desborde. Gracias a ellos, a ingenieros, al gerente, que no se rinden, corazones de arrieros paisas y conquistadores de montañas. ¡Gracias, muchachos! Cómo les cala de bien que “no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo”, escrito con su vida por Nelson Mandela, un valiente como ustedes. ¡Gracias!



Ante los resultados de los comicios electorales en Venezuela, manejados de manera fraudulenta, creemos que ese país seguirá aguantando, sufriendo, y la gente continuará emigrando hacia el exterior. Por eso, muchos países no aceptaron el resultado y posiblemente se rompan relaciones en general. Tal vez lo que quiere el señor Maduro es adueñarse de una finca grande que se llama Venezuela y por eso quiere que todos los habitantes abandonen el país. Imposible que el resto del mundo no sea capaz de propiciar su derrota, pues es un gobierno que no le conviene a Venezuela ni al continente. Si no se actúa pronto en derrocarlo, seguiría inventándose normas y patrañas a su acomodo y causando daño y muertes por hambre y violencia.



En Bogotá, uno de los principales problemas son los trancones. La movilidad es ya un drama que afrontamos todos los habitantes de la capital. Yo no sé el promedio de velocidad, pero que a veces se demore uno dos horas a las seis de la tarde de la 116 a la avenida Primero de Mayo es insufrible. A esa hora, la avenida Ciudad de Cali no se mueve. Los que sí se mueven son los ladrones. Este martes en la noche, en esta avenida con calle 13, un grupo andaba rompiendo vidrios de los carros para robar. ¿Qué hacemos los ciudadanos indefensos? Por favor, debe haber un mecanismo de alertas para que llegue la policía. La tecnología lo permite. Como alguien escribió: seguridad y movilidad son una urgencia de atender.



No me cabe en la cabeza que los ciudadanos que tanto sufrimos con la alcaldía del candidato Petro vayan a votar el domingo por él, después de todas las arbitrariedades que hizo y cómo dejó esta ciudad con la ineptitud que mostró para manejarla. Por favor, miren lo que está pasando en Venezuela, que es lo mismo que nos puede ocurrir acá. Me pregunto: ¿Quiénes son los que están dejando ese país? Son los pobres, que están más pobres que antes, después de todas las promesas a voz llena para poder llegar al poder. En Venezuela, los únicos que están bien son la maquinaria del señor Maduro y las Fuerzas Armadas, que son los que lo sostienen en su dictadura.



