Gracias, Buda, y a los héroes rescatistas del mundo

12 de julio 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Gracias a Buda y a los héroes rescatistas, quienes salvaron la vida de 12 niños futbolistas y su entrenador, después de 17 días atrapados en una cueva anegada en Tailandia. La meditación y la fe en su Dios fueron definitivas para soportar tanto tiempo.

Las torrenciales lluvias monzónicas obligaron a protegerse en la cueva a los Jabalíes Salvajes, mote del onceno de fútbol. Ahora, cuarentena para estabilizarlos y volver a la normalidad.



Otro héroe fue el exbuzo de la Armada tailandesa que intentó salvarlos, pero murió ahogado en el intento. Voluntarios de muchos países del mundo ayudaron a tan oportuno rescate.



El entrenador, de solo 25 años, hacía un reemplazo, logrando, al mejor estilo de un monje budista, amparar y fortalecer a 12 niños, algunos sin saber nadar, tan asustados y aterrorizados como él. Gracias, Buda.



- Helena Manrique Romero

Bogotá

Eternizándose en el poder

Señor Director:

‘Escuadrones de la muerte con visto bueno del régimen de Daniel Ortega siembran el terror para perpetuarlo en el poder’, titula EL TIEMPO de ayer en primera página.

Así terminan los gobiernos socialistas bolivarianos del siglo XXI, eternizándose en el poder a las buenas o a las malas, acabando el aparato productivo de sus naciones y sometiendo a sus pueblos al hambre, la miseria y la represión.



Lo asombroso e increíble es que muchos compatriotas ansíen y apoyen ese régimen para nuestro país.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Formularios de la Dian

Señor Director:

El próximo 9 de agosto vence el plazo para declarar y pagar el impuesto de renta, año 2017, para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Pero sucede que no se ha podido obtener el formulario para declarar renta gravable por dicho año. Al abrir la página de la Dian en internet, solo aparece el formulario para los años 2016 y anteriores. Es decir, quienes deseamos pagar oportunamente dicho impuesto, como todos los años, no lo podemos hacer por falta de formularios.



Con lo anterior, parecería que la Dian quiere causar un nuevo impuesto, o sea, el de extemporaneidad.



- Hernando Cáceres Bolaños

‘Sugerencia saludable’

Señor Director:

En relación con su editorial (9-7-2018), considero que está distante de la realidad. Si bien el gobierno actual ha logrado importantes cosas en regulación de precios y tecnología, esto es poco. Hay problemas más graves: la mayoría de la población, en varias EPS, no tiene acceso a lo básico: un a atención pronta, un correcto diagnóstico y un suministro de pruebas diagnósticas básicas y adecuadas para evitar que las enfermedades progresen y pasen a ser de alto costo.



Ahí hay un gran problema: los malos manejos y la corrupción, en el alto costo, acaban los recursos para lo básico. Los pagos a las IPS y los hospitales son otro gran problema.



- Gabriel E. Gómez E.

