Evitar los feminicidios

23 de abril 2017 , 01:59 a.m.

Señor Director:



¿Qué está pasando en Colombia, que, aunque cada vez más las mujeres deciden denunciar a sus agresores, también se siguen presentando más casos de asesinatos atroces y agresiones que pudieron ser evitados? ¿Acaso no les hemos puesto atención suficiente a las víctimas que han anunciado sus casos de violencia? No puede ser que vivamos solo de lamentaciones frente a lo que está pasando; tenemos que actuar, pero actuar implica severidad. Es necesario formular estrategias que puedan ser posibles ayudas para que las víctimas que denuncian tengan una respuesta eficaz, un apoyo y una protección de las autoridades, que funcione para que no haya más Claudias que protagonicen casos aterradores de feminicidio que pudieron prevenirse. Alejandra Campos

Convencer a Maduro

Señor Director:



Cuánta tristeza produce la situación por la que está pasando el pueblo venezolano, que está enfrentado por culpa de la ambición de poder, el odio y los intereses personales de quienes no aceptan el fracaso. Maduro le está causando mucho daño a su país. Ojalá alguien cercano logre convencerlo de que no hay nada que justifique sacrificar la nación, llevarla a la ruina o la guerra civil.Carmen Rosa Novoa

Contra la corrupción

Señor Director:



En el foro que se hizo en Colombia, el señor presidente Juan Manuel Santos anunciaba una serie de medidas para combatir el flagelo de la corrupción, pues no hay que olvidar que estos criminales se roban descaradamente los recursos emanados de nuestros impuestos, mientras la población carece de los más elementales servicios. La corrupción se ha convertido en un cáncer de la sociedad, sin que hagamos nada para combatirla; todo lo contrario, estos personajes campean por el país como si se tratara de héroes. La represión de este tipo de delitos tiene que ser a fondo, pero hay que educar a la sociedad –comenzando por los niños– a respetar lo público y a tener sentido de pertenencia en relación con nuestros recursos.Edilberto Torres Baquero

Dejen trabajar al Alcalde

Señor Director:



Coincido plenamente con la doctora Cecilia Álvarez Correa y sus reflexiones en la última columna (16 de abril), titulada ‘Que lo dejen gobernar’, sobre el arduo trabajo que le está tocando al alcalde Peñalosa para reconstruir una ciudad venida abajo, por culpa de la mala gestión de gobiernos pasados. Somos muchísimos los ciudadanos que no entendemos la falta de paciencia de quienes le exigen al Alcalde Mayor hacer en un año lo destruido en más de diez. Si Bogotá fue una ciudad de mostrar hace 15 años fue gracias al trabajo denodado y al juicio de quien hoy, afortunadamente para la capital, está nuevamente rigiendo su destino.



Haydée A. Chiapero B.

Bogotá



