Escuelas en lugar de prisiones

26 de abril 2018 , 12:00 a.m.

26 de abril 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Como maestro en ejercicio, al leer el reportaje escrito por Salud Hernández-Mora, relacionado con el pueblo donde nació alias Guacho, queda uno consternado, primero, por la actitud de los niños y jóvenes que manifiestan ser partidarios de los ‘héroes’ del narcotráfico, porque ellos les dan dinero y empleo. Segundo, porque se comprueba cómo la falta de una educación de calidad puede estar influyendo para que esos muchachos no piensen en un futuro diferente al narcotráfico o a la insurgencia, pues al tener una escuela en precarias condiciones y en hacinamiento no pueden tener otras expectativas.

Pero eso que sucede en Ecuador ocurre en nuestro país, pues el hacinamiento y las condiciones no apropiadas para la enseñanza y el aprendizaje generan aburrimiento y deserción escolar. Qué bueno que los candidatos a la presidencia pensaran en construir escuelas en buenas condiciones y sin hacinamiento de estudiantes, al igual que nombrar más maestros, a cambio de estar pensando en construir más cárceles y nombrar más policías. “Si educáis al niño, no tendréis que castigar al hombre”.



Henry Sarabia Angarita

Facatativá

El porte de armas

Señor Director:

EL TIEMPO informa que “sube uso de armas de fuego en hurto y baja en homicidio” en Bogotá, en donde existe la restricción del porte de armas con salvoconducto. Esta medida no es disuasiva para los delincuentes, ya que si son sorprendidos en porte ilegal, opera la excarcelación a pesar del quantum de la pena, lo que pone en desventaja a los que dejan de portarlas por la restricción. La determinación de los jueces debe ser más rigurosa, pues a los delincuentes no les interesa la anotación judicial en el peor de los casos, mientras la expectativa del acto criminal siga latente en busca de la oportunidad perfecta en costo beneficio. El delincuente, a sabiendas de que no va a la cárcel, se arriesga a portarla por poder de intimidación frente a la víctima. Además de que juegan con otros factores que les disminuyen el riesgo.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez

El Triunfo, Cundinamarca

Recuperar el Catatumbo

Señor Director:

Hoy parecería que en Colombia hubiese nacido, en el área de Catatumbo y regiones aledañas a Ocaña, una nueva república que, tristemente, nos hace recordar la violenta época vivida en la zona dominada en su momento por las Farc, conocida como la ‘república de Marquetalia’ . Nuestro Gobierno, con las Fuerzas Militares, hace presencia tardía con miles de soldados en Norte de Santander, después de que sus habitantes han permanecido por meses prácticamente secuestrados por los grupos narcotraficantes, Eln y clanes terroristas que se pelean la propiedad y el control de esa zona del país, abandonada por el Estado.



‘La república independiente del Catatumbo’, señor Presidente, necesita no solo una presencia militar en sus cascos urbanos. Esta región lo que más requiere es la presencia del Estado con obras de infraestructura social en educación, salud, vivienda y empleo digno; necesita que la recuperemos y vuelva a ser parte de Colombia.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com