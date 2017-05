Esa no es la solución

Señor Director:

Por falta de planeación del Estado, la improvisación se impone. No se construyen vías y la solución es reducir la circulación de los vehículos, cuyos propietarios pagan el 100 % de los impuestos, los seguros, etcétera, cuando solo pueden hacer uso de sus carros en un 66 %. Ahora, nos cuenta este diario que el Gobierno insistirá en el proyecto de jubileo, que pretende la excarcelación de 40.000 presos en los próximos tres años. Ante la falta de planeación del Estado para construir las cárceles suficientes para atender los requerimientos de la justicia, se improvisa y se busca resolver el problema del hacinamiento con la liberación de presos.

En este caso no podemos seguir enviando señales equivocadas; es un mal ejemplo, y la Justicia, cada vez más, se irrespeta y pierde terreno ante quienes la desafían.



Mario Patiño Morris

Solidaridad con el pueblo venezolano

Señor Director:

Sobre su editorial ‘La constituyente de Maduro’ (3-5-2017), es penoso que ahora, por aferrase al poder, Maduro quiera enterrar la constitución de Chávez, que exhibía todos los días. Maduro no quiere ir a alecciones, porque, en franca lid, perderá. Pero cada vez más la presión popular y del mundo lo acosa y su país está más aislado y empobrecido. Los muertos en la calle y un pueblo digno que no se rinde, que exige democracia, tienen que obligar a una salida pronta, Dios quiera que sin más víctimas humanas. Colombia debe estar con el pueblo venezolano.



José Francisco Piñeres



Señor Director:

Afortunadamente, su editorial resume y evidencia que Venezuela colapsa, como una continuidad de “repartir pobreza” y distribuir migajas a quien no tenía nada, descuidando la producción, el abastecimiento alimentario y la salud, el suministro de medicinas. Van 29 muertos por protestar, por exigir la defensa de sus derechos. El pueblo venezolano pide a gritos que el dictador convoque elecciones, que no se manipule un Consejo Nacional. Urge solidaridad, recibir controladamente a quien logre escapar de un régimen eutanasia. No somos enemigos.



Diego Casabianca Escallón

¿Y los andenes?

Señor Director:

La Alcaldía de Bogotá se ha comprometido a tapar noventa mil huecos sobre la calzada este año. Ojalá, y seguramente lo hará. ¿Y cuándo veremos reparados muchos andenes? En Bogotá, cada constructor de casa, apartamento, comercio o empresa modifica los andenes a su gusto y conveniencia. Caminar con caminador, bastón, muletas o silla de ruedas es dramática tarea.



Debería haber una norma que no permita modificar los andenes caprichosamente y que impida tales irregularidades en materiales, altura y obstáculos para que fuesen lo más planos posible. Lo sabremos algunas mujeres, a quienes semejante anarquía nos cuesta mucho en medias pantalón nuevas y en sulfato de magnesia para deshinchar las rodillas.



Sulia Alfonso

