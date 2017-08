En deportes, no recorten

Señor Director:

Los recortes presupuestales son odiosos, pero seguramente necesarios. Lo que pasa es que el Gobierno tiene que saber dónde echa tijera, que no cause mayores problemas.

Por ejemplo, recortar en deportes es un golpe para miles de esperanzas, para miles de muchachos con aptitudes y opciones de un futuro mejor. Por favor, no en deportes. No sé si ya el Gobierno lo ha reconsiderado. Recorten en burocracia y recórtenle las alas a la corrupción... Miren cómo nos han hecho quedar de bien los deportistas, porque es justo decir que este gobierno los ha apoyado. Ya ganamos en disciplinas en las que nunca habíamos triunfado; la actuación en los últimos Olímpicos fue memorable. Es difícil decirlo cuando no se manejan las cifras nacionales, pero a los deportes, insisto, no.



- Lucila González de M.

Bogotá

A tiempo, su orientador editorial nos despierta: dos peligrosos líderes mundiales, el presidente Donald Trump, de EE. UU., y, por Corea del Norte, Kim Jong-un, no miden el alcance de sus amenazas nucleares. Que Corea del Norte lance un misil a la isla de Guam -bajo soberanía estadounidense- es otra bravuconada absurda, equiparable a las de Mr. Trump, para quien la plata parece mandar en sus renegociaciones y en los acuerdos de libre comercio (TLC) de su nación con países estratégicos para mantener o evitar un mayor derrumbe de EE. UU. Juegan con candela, y las consecuencias pueden marcar el retroceso de la raza humana. El ‘Papa viajero’, Juan Pablo II, dijo: “Este mundo civilizado y desarrollado no ha sido capaz de hacer feliz al hombre ni, mucho menos, de liberarlo de la muerte”. Establecer límites y respeto prudente es lo que manda hoy.



- Diego Casabianca Escallón

Bogotá

El alcalde Peñalosa no debería desgastarse tanto con el cuento de los parqueaderos. Hay prioridades, como arreglar la ‘huecamenta’ que tanto nos atormenta. Dese una pasadita por las vías principales del norte con su secretario de Movilidad (av. 19 entre calles 127 y 134, calle 134 entre av. 19 y cra. 9.ª; cra. 7.ª. entre las calles 134 y 190, en ambos costados). Observo con mucha decepción que, en cuanto a la movilidad se refiere, nada efectivo se ha hecho en su mandato, de más de año y medio. Las motos no tienen ninguna reglamentación, los carros y camiones de distribución parquean donde les provoca, causando grandes trancones. Y no se ve autoridad por ningún lado. ¿Fue que se eliminó la Policía de Tránsito?



Otro punto: ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar los vejestorios de buses del SITP provisional, que contaminan el ambiente, lo sacan a la brava a uno del carril y hacen lo que quieren? ¿Por qué no reemplazan las rutas que tienen ellos con los buses del SITP, que los ve uno circulando casi vacíos? Secretario de Movilidad, ¡pilas!



- María Lucía de Pérez

Bogotá

