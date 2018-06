Empleo y seguridad

Señor Director:



Después de toda esta convulsión del proceso electoral y ya elegido el nuevo presidente, y de todos los análisis, cuestionamientos y predicciones que hacen los expertos, le queda a uno, como ciudadano del común, que hay una esperanza y ojalá no se vaya a frustrar, como tantas veces ha pasado. El presidente electo deberá trabajar intensa y efectivamente en algo que es fuente del inconformismo, especialmente de la juventud, y es que centenares de miles de jóvenes, tanto de base como técnicos y profesionales, no tienen una oportunidad de trabajo, y por eso la rebeldía con el sistema.

El otro gran problema es la inseguridad, especialmente urbana, que nos tiene en un desasosiego profundo. Habló Duque de una nueva generación. Qué bueno y, para creerle, ojalá se pueda desligar de esos sanedrines dogmáticos de la política y del poder tradicionales. Que Dios lo ayude a hacer realidad este proyecto de gobierno, para bien de todos los colombianos.



Gerardo Prada Ahumada

La responsabilidad de la Selección

Está muy raro este mundial. No se imaginaba uno que Alemania perdería con México, ni que Argentina estaría con la camándula en la mano para lograr superar la primera ronda. Ni que Colombia perdería contra Japón. No sé qué tiene el fútbol, en especial cuando juega la Selección, tal vez que es la representación de un país y, por tanto, de un pueblo, la defensa de una bandera, porque una derrota agobia, golpea el orgullo patrio. Esa es la responsabilidad de las selecciones, llevar alegría a sus países, unirlos en torno suyo, crear momentos irrepetibles e inolvidables. Dios quiera que este domingo se pueda.



Pedro Samuel Hernández

Formación en valores

Mucha cultura ciudadana nos falta. Damos de lo que tenemos; nadie puede dar otra cosa, sino de lo que está hecho. Esa ausencia de cultura ciudadana refleja palmariamente un vacío en la formación que se arrastra desde los hogares, donde se debe profundizar en urbanidad, civismo y ética. Lo que no se inicia bien no puede terminar de esa manera. No podemos pretender que en el escenario escolar mejoren lo que no se hizo en el hogar; los maestros no hacen milagros. Los episodios de los hinchas de Millonarios en Bogotá y los de los de la Selección en Rusia son bastante grotescos y merecen todo el reproche y aplicación estricta de la ley.



Esta problemática del vandalismo y la indisciplina social merece toda la atención de la sociedad en su conjunto. Aquí hay que mirar en retrospectiva y reclamar a la familia la responsabilidad de formar con valores; a la escuela, volver a la cívica, y al Estado, aplicar la ley con estricta rigurosidad. No más tolerancia social.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez



