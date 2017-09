Eln: ojalá esta vez sí

Señor Director:

Reconforta su editorial (4-9-2017) con la buena noticia del avance con el Eln, al lograr un cese bilateral de fuego y hostilidades por 102 días, inicialmente. El éxito parcial, liderado por el ilustre exministro y excandidato presidencial Juan Camilo Restrepo Salazar, es una evidencia de que el Eln se compromete a detener el uso de armas, el secuestro, la instalación de minas antipersonas, el derribamiento de torres y la voladura de oleoductos, y eso potencializa más nuestro petróleo.

Fundamental: no reclutar menores en sus filas. Ojalá, simultáneamente a la participación de la sociedad civil, venga el mejoramiento de condiciones de vida en cárceles; no más venganzas, pero sí más honor a la palabra; no más verdades a medias, sí, más tolerancia y solidaridad.



Urge planificar, dentro de su reincorporación social, que los ‘elenos’ desactiven toda mina antipersona. El Papa nos honra con su presencia para perdonar desde dentro como primer paso.



- Diego Casabianca Escallón

Bogotá



¿Será que esta vez sí? Para nadie es un secreto que el Eln es una agrupación huidiza en los diálogos, muy incierta, y parece carecer de homogeneidad.



Ojalá esta vez nos dejen callados; ojalá este vez den muestras de lo contrario y cumplan con el cese del fuego y de hostilidades. Que nos den un respiro a los colombianos. Este país merece un alto en la guerra.



Éramos escépticos, pero esta es una grata noticia. Insisto, hay que esperar con prudencia, pero, quiera Dios que tomen el buen camino y rematen liberando a los secuestrados. Sería la mejor noticia. Porque ellos durante mucho tiempo han vivido de este inhumano y tremendo delito, en el que ponen a las personas como una simple mercancía. Por favor, no más.



- Lucila González de M.

Bogotá

Ciclistas descarriados

Señor Director:



Adhiero totalmente a las quejas de la lectora Patry C. López (‘Ciclistas infractores’, 5-8-2017) por los atropellos de todo orden que cometen muchos de ellos. Las autoridades son totalmente indiferentes a los grupos que corren con sus ciclas como búfalos en estampida, sin el menor miramiento hacia los peatones y chiflando a los que osan estorbarles en las vías, que resultan ser los andenes por donde supuestamente deben caminar las personas.



¿Para qué se gastaron tanto tiempo y esfuerzo en el nuevo Código de Policía si los agentes del orden dejan que reine en sus narices el desorden?



Los ciclistas no respetan norma alguna y cada vez son una amenaza mayor. La paradoja es que quien respeta las reglas, circula por donde está autorizado, lleva los chalecos, cascos y demás implementos que mandan las reglas tiene que sentirse forzosamente como un desubicado, el bobo del paseo.



- José Joaquín Gori

Bogotá