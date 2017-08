El último año de Santos

Señor Director:



Nunca se habían planteado de forma tan objetiva los principales problemas sociales, económicos y políticos ni se habían puesto las bases realistas para su solución como al final del mandato del presidente Santos. Desde la perspectiva de la paz, se abordan soluciones estructurales para el agro, la infraestructura, la dependencia del petróleo, la pobreza, la educación, la corrupción, la violencia y la inseguridad.

Más que una ley de tierras, se abre la posibilidad de un tránsito consensuado hacia una concepción moderna del uso de la tierra como principio de autosuficiencia alimentaria, progreso y justicia social; más que una justicia especial, unas garantías políticas y representatividad de zonas marginadas, nuestra democracia se legitima como el escenario genuino de resolución de conflictos y de consensos ideológicos. De ahí que el próximo presidente va a ser el que interprete y canalice esos logros. La opinión ya muestra fatiga ante la polarización insensata y lo que espera son propuestas responsables, éticas y de esperanza.Carlos H. Quintero B.

Dolor por Venezuela

Señor Director:



Confieso que los venezolanos no me gustaban, pero hoy no puedo evitar el llanto de tristeza, rabia e impotencia al observar las noticias provenientes de nuestro hermano país. Afortunadamente, la mayoría de nosotros los colombianos estamos brindando ayuda humanitaria en las fronteras y en las ciudades, pero deberíamos contar con el apoyo de la ONU para el manejo de refugiados, pues también tenemos que tratar el asunto de nuestros desplazados por el conflicto armado y mitigar la creciente xenofobia. Ojalá la crisis en Venezuela nos sirva para reflexionar con cabeza fría, pues nuestros dirigentes de izquierda han mantenido un silencio cómplice o han dado declaraciones bastante tibias al respecto. ¡Qué vergüenza! A Colombia le puede pasar lo mismo si no pensamos bien las cosas y los políticos siguen sin oír a la gente y sus realidades y continúan robándose el país. No soy ni de izquierda ni de derecha: soy apolítica, pero sí siento dolor y frustración por mi país y por el país vecino.Sandra Forero T.

* * * *

Señor Director:



Desarraigo, hambre, atropellos, muerte es lo que vive Venezuela. La constituyente de Maduro es el camino a la dictadura. Todos los demás países deben condenar, presionar y ayudar a ese pueblo que sufre, en especial Colombia.Lucila González de M.

Cornada a los recursos

Señor Director:



Es delicado que El Estado no tenga claro que los recursos fiscales son escasos y deben ser muy bien utilizados. Es increíble que se vaya a hacer la consulta taurina en forma individual, cuando esta se hubiese podido ‘pegar’ a las elecciones para la conformación del Congreso. Los recursos públicos no se deben despilfarrar de esa manera. Las consultas no se pueden seguir haciendo sin planificación, pues estamos malbaratando los recursos del erario, que son de todos.



Rogelio Vallejo Obando



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com