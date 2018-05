El tabaquismo pasivo, atropello contra la infancia

Señor Director:

A propósito del Día Mundial sin Tabaco: El control del tabaco es la tierra prometida de la medicina preventiva: en ningún otro campo hay tantas enfermedades por prevenir, tantos años de vida saludable por conquistar y disfrutar, tanto sufrimiento por evitar, tantas vidas por salvar, tantos costos por ahorrar.

El tabaquismo pasivo es un atropello más contra la infancia. Las muertes (muerte súbita infantil, neumonía), las enfermedades (asma, bronquiolitis, otitis y sus complicaciones: mastoiditis, absceso cerebral, meningitis, sordera), el bajo peso al nacer, las malformaciones congénitas como el labio leporino y paladar hendido, asó como el deterioro del aprendizaje en la primera infancia son una vergüenza más para la especie humana. Por eso, los neumólogos pediatras dicen que fumar junto a un niño es otra forma de maltrato infantil. Proteger a las gestantes y a la juventud y a la infancia del tabaco y su humo es una obligación legal, un compromiso internacional y un deber moral.



- Ancízar Campos, MD

Elecciones en paz

Señor Director:

En los comicios electorales del día 27 de mayo ganamos todos los colombianos porque fueron realizados con el máximo respeto, tranquilidad y transparencia. No hubo atentados, desórdenes ni protestas, y por lo tanto le dimos un gran ejemplo al mundo sobre el comportamiento y la democracia en todo el territorio nacional. Los candidatos perdedores aceptaron la derrota y los ganadores elogiaron a quienes participaron como contendientes. En adelante, continuemos unidos, tranquilos y en paz para elegir al próximo presidente de la república. Analicemos muy bien sus propuestas, su plan de gobierno, la proyección. Que no se manipule a los votantes con dinero, engaños o promesas falsas. Recuerden que la mayoría de la gente ya no es ingenua, y que piensan y analizan muy bien en el momento de dar un voto. En los recientes comicios se demostró que hubo análisis antes de decidir.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Las palmas de la 7.ª

Señor Director:

Respecto al artículo ‘La gigante de 100 años de la carrera 7.ª reveló su historia’, publicado el sábado pasado en ese diario, conviene hacer algunas precisiones. La palma de cera que es frecuente ver en la sabana de Bogotá, principalmente en los alrededores del municipio Tenjo, parece pertenecer a la especie Ceroxilon andicola y se diferencia de la Ceroxilon quindiuense (árbol nacional) en que esta última especie tiene un tallo más delgado y, en la edad adulta, es más alta. El nombre vulgar, palma de cera, se debe a que el tallo de la palma se recubre de una cera que en la antigüedad era aprovechada para hacer piezas de cera para alumbrar. En el sector de la calle 72 con carrera 7.ª, por lo menos hasta comienzos de los años 70 había varias palmas que fueron taladas una tras otra para dar paso a los edificios que actualmente ocupan esa zona. La semilla de la palma demora un año en germinar; entre los treinta y cuarenta años tiene un crecimiento rápido, edad a la que alcanza una altura de 20 o 22 metros.



Santiago Montejo Rozo

