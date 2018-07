El reto de Chiribiquete

Señor Director:

La conservación de los recursos naturales de Chiribiquete será uno de los retos más encomiables del nuevo gobierno, comenzando por su bello arte pictográfico, en el que se aprecian especies animales ya extintas.



Dicho testimonio supera con creces los del Gran Cañón del Colorado. Los frescos, de una antigüedad aproximada de 20.000 años y hasta más, tienen que ser preservados.

Y qué decir de sus especies vegetales y animales, únicas en el mundo, además de un sinnúmero de tribus perdidas, que por ninguna circunstancia o motivo habrá que intervenirlas.



Fernando Cortés Quintero

Con recompensas

Señor Director:

Se ve la ineficiencia de los grupos de investigación policial y del Gobierno, que tienen que acudir a personas o cazarrecompensas para esclarecer delitos. Es muy común ver en las calles policías en servicio chateando con el celular, ganándose o robándose el salario en su horario de trabajo, cuando deberían estar prestando el servicio de vigilar y cuidar al ciudadano.



Vergonzoso que el Gobierno acuda a este pago de recompensas, gastando las arcas del Estado que tanto cuida el ministro de Hacienda.



Fabio Bautista Bautista

Cajicá, Cundinamarca

Invasión del espacio público

Señor Director:

La falta de una berma para los ciclistas en La Calera no es lo único que afecta a Bogotá, pues los peatones nos vemos obligados a bajarnos constantemente a la vía por culpa de vehículos y motos, especialmente los domiciliarios de pizzerías, Rapid y demás restaurantes que ocupan los andenes. Solo hay que pasar por la avenida 15 entre calles 146 y 147, donde existe un pequeño centro comercial; o por la calle 142 entre las carreras 14 y 15, donde hace poco se levantó otro punto de comidas rápidas; y qué decir de la invasión de las vías por los bicitaxis, camiones de carga y descarga de los supermercados, etc.



Este mal afecta a todas las ciudades de Colombia, donde existe por escrito la ley, pero en la práctica no hay quien quiera cumplirla ni hacerla cumplir, excepto que genere una bonificación.



Adriana Arciniegas Galindo

Consultas populares

Señor Director:

Está en trámite una consulta popular anticorrupción. A esta ya le han resultado enemigos que argumentan que lo que contiene ya está legislado.



Preguntas: ¿es sano el interés de los opositores? Si ya está legislado, ¿por qué no lo hicieron cumplir? Y si ya está legislado, es más fácil que se cumpla. Ahora, creo que no les guste que les bajen el sueldo y les limiten la permanencia.

¡Ah!, en una propuesta anterior sugerí que el Poder Legislativo se desempeñe ad honorem, y lo argumenté.



Ahora está la propuesta de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. ¿Y esta por qué no se aplica también para los corruptos saqueadores del Estado, que actúan con mayor premeditación y torturan también a los menores cuando el robo es de los alimentos escolares, por vía de ejemplo?



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

