El rescate de la familia

07 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

07 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Entre las propuestas electorales se ha escuchado la creación del ministerio de la mujer. Es respetable la iniciativa, ¿pero si después, por equidad, alguien propone el ministerio del hombre? Resulta más conveniente el ministerio de la familia, para dar más respaldo a lo que hace Bienestar Familiar.

Recordemos que se ha dicho que uno de los problemas graves de Colombia es la descomposición familiar... La familia es el fundamento para una sociedad, el modernismo tiene que ver con su descomposición. Este ministerio tendría que ver con su rescate.



- Fidel Vanegas Cantor

Basuras, un viejo problema

Señor Director:

El problema de la basura en Bogotá es viejo. Los malos manejos, también. Las empresas de aseo siempre han estado politizadas. No sé cuántos ciudadanos hoy recuerdan la famosa Edis, a donde para entrar, así fuera de escobita, se necesitaba recomendación política. Lo mismo ocurría para lograr que le asignaran a uno una línea telefónica.



El lío es por el cambio del sistema. Este debe ser uno privado, organizado, puntual, moderno, desde luego con las responsabilidades de los contratos firmados. Da tristeza ver en nuestra querida capital las calles llenas de basura, y preocupa, porque eso implica no solo imagen, sino salud. Y pensar que esto parece tener detrás un componente político. Que no debería ser jamás, porque está de por medio el bienestar de la gente, de todos los bogotanos. Ojalá esto se solucione pronto.



- Ángel María Aguilar

Bogotá

El buen uso de la ciencia

Señor Director:

Como bien lo dice su editorial ‘Controvertido avance’ (3-2-2018), refiriéndose a la clonación de dos primates en China, los hallazgos científicos no son buenos o malos, sino que dependen del uso que la sociedad les dé. El desarrollo científico y tecnológico nunca se detendrá ni se podrá atajar, porque forma parte de la evolución natural de la especie humana. Lo que sí se puede y se debe hacer es impedir –a través de una buena, racional y eficaz legislación– su mal uso.



Es paradójico que Colombia, que se raja en ciencia, haya sido muy aplicada y eficiente legislando contra la hipotética o posible clonación de seres humanos, prohibiéndola y penalizándola, y no contra las reales y degradantes crisis que padece el país, fundamentalmente en los sectores de la salud y la justicia, depurándolos y reformándolos estructuralmente.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

No vieron el ‘narcojet’

Señor Director:

Llama la atención el práctico ‘acoso’ de la Policía en el aeropuerto El Dorado a los diarios visitantes de este terminal aéreo. Prácticamente todos los ciudadanos son allí sospechosos y, por tanto, objeto de solicitud de documentos para verificar sus antecedentes, como lo observamos en todo momento. Sin embargo, en el caso del tan mentado narcojet, esa misma policía aeroportuaria no se olió lo que allí se cocinaba en un hangar privado (¿y en otros también?). Ojalá uno y otro caso sean revaluados.



- Claudio Ochoa

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com