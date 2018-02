El rechazo a la Farc

Señor Director:



Lo que le está pasando al partido político la Farc no alcanza al 1 por ciento de lo que ellos hicieron por décadas con todos los movimientos políticos, distintos a lo que ellos pensaban. Desde luego que no se trata de ojo por ojo, sino que vean y sientan el rechazo de la mayoría de los colombianos por toda la barbarie que cometieron, porque ellos creen que aquí no pasó nada y por eso se muestran prepotentes y altisonantes. Lo primero que deberían hacer en cada presentación es pedirles perdón a las víctimas y al pueblo colombiano, en general, por sus atrocidades y las enormes equivocaciones que tuvieron a lo largo de su historia.

Eso sería una especie de guante blanco para poder acercarse a aquellos que no son sus simpatizantes. Claro, es mejor un millón de veces verlos en las plazas públicas y no haciendo atentados terroristas, asesinatos, desplazamientos, secuestros, extorsiones, mutilaciones y todo el horror que produce una guerra.



Gerardo Prada Ahumada

Bogotá



Señor Director:



Una de las partes más difíciles del posconflicto es que los colombianos aprendamos a vivir con la guerrilla reintegrada en la sociedad. Lo que está pasando con los líderes de la Farc no es bueno, pero era previsible. Uno recoge lo que siembra.



El señor Rodrigo Londoño y compañía deberán entender que su reinserción a la vida social colombiana es un proceso que llevará un tiempo, y no pueden esperar que las profundas heridas que generaron sanen de un día para otro. Sin pretender justificar la respuesta de la población, algo va de una tomatina a un cilindro bomba.Mario Patiño Morris

No hablan del lago de Tota

Señor Director:



El lago de Tota está en peligro por el vertimiento de los sobrantes de la operación ‘cebolla’, las aguas servidas de localidades vecinas, que lo infectan, y algunas actividades inconvenientes en sus extensas playas. El Gobernador anuncia que lo intervendrá con apoyo de expertos defensores del medioambiente, ojalá pronto. Por ahora, las gentes de a pie en la provincia extrañan que en la perorata electoral de los aspirantes a curul parlamentaria no hay ni una palabra ni tampoco compromiso en defensa de este histórico lago.



Miguel Roberto Forero G.

Tunja, Boyacá

Los caramelos contaminados

Señor Director:



Horrorizado quedé al enterarme de la incautación en Medellín de caramelos y chupetes contaminados con ácido lisérgico, más conocido como LSD, que se distribuían en colegios para inducir al mundo de las drogas a niños. Tan aberrante tráfico merecería ser castigado hasta con pena de muerte, pues ninguna de las sanciones hoy vigentes puede compensar el terrible daño a la juventud y a la sociedad misma. Y es que los abominables individuos incursos en tal delito se aprovechan de la inocencia de niños y jóvenes para encauzarlos dolosamente en el infierno de los estupefacientes y destrozando miles de familias inocentes.



Héctor-Bruno Fernández G.

Bogotá