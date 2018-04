Señor Director:



La política carcelaria de que habla el editorial (3-4-2018) debe formularse urgentemente. Es esencial un buen diagnóstico que identifique las causas objetivas, los factores incidentes y los ambientes que generan el problema. Varias entidades han hecho estudios y recomendaciones, y la misma realidad permiten inferir que la situación es grave e insostenible. Esto sirve para que se propongan las mejores alternativas de solución que erradiquen de raíz la problemática. Una buena política carcelaria permite que la administración direccione los recursos al logro de los objetivos y se cumpla con la finalidad del sistema, que es la resocialización de la población carcelaria, no la creación de sindicatos.

Las cárceles no pueden ser engendros del crimen bajo el auspicio de sus autoridades, con consecuencias nefastas para la sociedad. Una buena política carcelaria significa excelente administración, menos reincidencia, resocialización, menos víctimas y menos criminalidad.



Yolima Tunjano Gutiérrez

Bogotá



* * * *



Señor Director:



El problema carcelario en Colombia es viejo. Allí hay muchas falencias y caldo de cultivo para la corrupción. Este asunto necesita un revolcón de fondo y decisión política. Lo principal es descongestionar las cárceles, y la justicia pude aligerar procesos, pues allí hay muchas personas en espera de que les resuelvan su situación, que muchas veces no es grave, pero sus procesos duermen el sueño de los justos. También, como alguien lo ha propuesto, pueden crear colonias agrícolas autosuficientes para delitos menores, o construir más prisiones de mediana seguridad. Y, cueste lo que cueste, reformar el Inpec.



Ángel María Aguilar

Una actitud prepotente

Señor Director:



Qué tristeza observar a través de los medios de comunicación a un señor que humilla y ofende a una patrullera de la Policía que le impuso un parte por estar mal estacionado. El señor resultó ser un abogado que dizque fue candidato a la Cámara y cuyos “enormes ingresos” la agente de tránsito no los logrará nunca en su vida; la soberbia y la prepotencia de este individuo lo llevaron a exponer a todo pulmón el sinnúmero de títulos que ha obtenido y los importantes cargos que ocupan sus parientes. La funcionaria estaba cumpliendo con su deber y merece todo el respeto, tanto como mujer como autoridad policial.



Ya no es “usted no sabe quién soy yo”, ahora es “usted no sabe cuánto tengo, qué títulos tengo ni qué ropa visto”.



Luis León Galeano Garavito

Bogotá

La prevención es la clave

Señor Director:



Estábamos bregando con la sequía y para evitar incendios forestales. Ahora vino el invierno, y tememos por las inundaciones y los deslizamientos. Claro que nunca estamos preparados totalmente, aunque mucho se ha avanzado. Sin embargo, los alcaldes y todas las autoridades y organismos deben estar alertas y prevenir a la ciudadanía. Cualquier alerta tiene que ser atendida. Esa es la clave.



Carmen Rosa Novoa