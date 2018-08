Señor Director:

Es reconfortante leer su editorial ‘El Petronio Álvarez’ (15-8-2018) y evidenciar la verdadera integración entre arte y ciencia: el XXII Festival de Música del Pacífico, con encuentros académicos y conversatorios, es una real muestra de nuestra cultura que integra arte, canto y ritmos tradicionales. Esta vez se inicia en Cali, ciudadela Petronio, unidad deportiva Alberto Galindo. Vemos, creemos y crecemos como nación que apalanca en nuestro litoral Pacífico este valioso eje de progreso. Casos como Herencia de Timbiquí se han dado a conocer en este evento. En honor a la música, recordemos a Beethoven: “Si no puedes mejorar el silencio, no lo interrumpas”. Promovamos nuestra cultura auténtica, que florece gracias a la música.



Diego Casabianca Escallón

Historias de la 7.ª

Señor Director:

Oportuno su editorial ‘La 7.ª debe caminar’ (10-8-2018). Por supuesto que sí, a gran velocidad para ganarles a los pretextos que impiden mejorar esta vía de origen muisca; más tarde, camino real para ir de Santafé a Tunja, o acaso homenaje a un rey de España que nunca la pisó.



La 7.ª es la patria, los sucesos, los personajes, los cachacos, el tranvía municipal, los poetas o los hippies mechudos que se la fuman en las esquinas. Un reportero que cubrió el atentado de Barrocolorado en 1906 (hoy calle 42) dejó una crónica con este curioso dato: cuando le pidió a un célebre monseñor opinión sobre el grave atentado, este le respondió: “¡Dios protege de manera descarada al presidente Reyes, amén!”.



Miguel Roberto Forero García

La importancia de los POT

Señor Director:

Los POT, en todos los niveles, deben ser manejados con las exigencias y el rigor del caso para prevenir catástrofes naturales y de corrupción.



Con buenos planes de ordenamiento territorial se hubiesen evitado o minimizado las catástrofes de Útica, Mocoa, Puerto Carreño y muchas más que vienen ocurriendo y repitiéndose en el territorio nacional. Con los planes municipales se debe manejar el territorio de acuerdo con su capacidad de uso agrológico.



Con planes -de vivienda y de servicios para un mejor vivir- a nivel veredal se debe privilegiar el desarrollo rural y así amainar la migración del campo a la ciudad, que nos ha significado el crecimiento desordenado y caótico de las ciudades. Lo ocurrido en Puerto Carreño nos hace pensar que la propiedad horizontal debe tener espacio para lugares como estos.



Fidel Vanegas Cantor

La reforma es moral

Señor Director:

La sociedad no la arreglan por sí mismos los mejores programas políticos, ni los más deseables sistemas de gobierno, ni las mejores estructuras sociales, ni los más modernos sistemas económicos ni las más fuertes medidas punitivas, mientras no haya conversión del corazón y de la mente de quienes viven en esas estructuras o las rigen. La conversión o recuperación de la conciencia moral es lo que lleva a la decisión de no volver a los abusos; la decisión de practicar la justicia, como lo hizo el Zaqueo de que habla el Evangelio (Lc 19, 8).



Antonio Mora

