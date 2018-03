El Eln, enemigo del pueblo

Señor Director:

No puede ser que estos terroristas del Eln, al mismo tiempo que prometían un cese del fuego, estaban planeando un ataque terrorista en el que mataron a cinco jóvenes soldados, que son personas salidas del pueblo, hijos de familias sencillas y trabajadoras. Pero a esa guerrilla no le importa porque es, desde hace muchos años, enemiga de la gente. Secuestra a los que de alguna manera dan trabajo, contamina las fuentes de agua, que son las que usa el campesino; coacciona, boletea y mata soldados, policías o transeúntes. Entonces, ¿de qué cese hablan?

El Gobierno, con nuestras Fuerzas Armadas, tiene que defendernos. No más largas con esta guerrilla. Y hay que cerrarles las fronteras...



Nadie es enemigo de la paz, o de la negociación, pero se necesitan muestras de voluntad claras, las cuales no se ven por ningún lado. Solo deseos de causar dolor y tragedia.



- Ángel María Aguilar

El problema es de autoridad

Señor Director:

El grave problema de la movilidad no obedece a la falta de vías. Obedece a la falta de organización y autoridad. Cómo es posible que no haya agentes de tránsito que multen a quienes parquean en las avenidas principales y de alto flujo. Por ejemplo, en la carrera 15 entre calles 100 y 127 veo a diario furgones, carros repartidores de gaseosas, o particulares, y hasta carritos de vendedores ambulantes estacionados olímpicamente. Lo mismo pasa en la avenida 19 entre las mismas calles 100 y 127; igual en la avenida Pepe Sierra y la 19. No hay derecho a que, debido a la falta de autoridad para hacer los correctivos, la movilidad esté peor cada día. Veo que al alcalde Peñalosa y su secretario de Movilidad solo les interesa el favorecimiento de las bicicletas. Pero todos pagamos impuestos, y los beneficios no deben ser para unos y para otros no.



- María Lucía de Pérez

Mejorar la infraestructura para los ciegos

Señor Director:

Bogotá no está preparada en su totalidad para la llegada de personas con discapacidad visual en aspectos de infraestructura y movilidad. Diariamente vemos a estas personas en busca de un mejor futuro, desempeñándose con excelencia en sus tareas diarias, frente a un arduo trabajo para movilizarse en una ciudad tan grande y congestionada. Necesitan un mejoramiento en el sistema para su calidad de vida, donde el uso del braille y baldosas podotáctiles –un sistema esencial para reducir riesgos en momento de cruzar calles y accesibilidad– sea incrementado en muchos más espacios públicos, en puntos específicos que sean un requisito indispensable para las necesidades de los discapacitados visuales.



- Camila Castellanos Gaitán

Colombianos meritorios

Señor Director:

Apoteósica, por decir lo menos, la presentación de Carlos Vives el sábado pasado en el Festival de Viña del Mar. Colombianos, venezolanos y chilenos gozaron de sus canciones, junto con ChocQuibTown y Sebastián Yatra. Esa sí es excelente propaganda para Colombia.



- Rafael Colmenares G.

Bogotá

