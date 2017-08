El crimen invisible

Señor Director:

Muy bueno su editorial ‘Un crimen aberrante’ (3-8-2017), el cual es un llamado a que el mundo y Colombia se percaten de la infinita bellaquería de un crimen bastante “invisible”, por ahora, como lo es la trata de personas. Realmente me desconcierta la percepción de que para la sociedad es peor, por ejemplo, el narcotráfico. La trata debe ser perseguida y condenada con muchísima más contundencia y reprobación.



Toribio Araújo Segovia

Cartagena

El caos de Venezuela

Señor Director:



‘Adiós a la democracia’ (1-8-2017), titula su editorial refiriéndose a la grave y extrema situación que sufre el bravo pueblo de Venezuela, no solo en cuanto al caos económico y las consecuencias sociales de seguridad, salud y alimentación, entre muchas otras, sino también, y sobre todo, al derramamiento de sangre de jóvenes y ciudadanos inermes que desde ya son mártires de su país. Pero, como si faltara algo más, el violento espectáculo del nuevo “secuestro” de Antonio Ledezma y Leopoldo López, sin perder de vista el peligro que corren los asambleístas de la oposición y la misma Fiscal. ¡Y qué decir de los miles de encarcelados! Lo que está sufriendo Venezuela es un caos humanitario total.



Y el mandatario, cínico, torpe, bailaba mientras eran asesinados 16 venezolanos más, que protestaban en las peligrosas calles de sus ciudades, y dando “parte de victoria” ante el mundo, que, perplejo e indignado, presenciaba otra cruenta y violatoria jornada, una más, del genocidio cotidiano que no respeta ni a jóvenes ni ancianos.



¿Estamos ante aquel lugar común de quienes veían desfilar la violencia en sus vecindarios e indiferentes no hacían nada... hasta que la violencia llegó a sus puertas? Ayer, jueves, la Asamblea, reunida en sesión, lo hacía con la espada del Gobierno sobre su cabeza. Ojalá que no arda Caracas, ni haya más asesinatos ni brutalidad en sus calles. ¿¡La OEA, la ONU, el Mercosur, la Alba, la Unasur, etc., dónde están!?



Ilse Bartels L.

Bogotá

Que haya meritocracia

Señor Director:



Desde hace tiempo, nuestros gobernantes hablan de la meritocracia, pero el uso de esta herramienta no pasa de ser una promesa de campaña. Cuesta entender por qué, en los últimos nombramientos que hizo el Gobierno para las direcciones del ICBF y Findeter, se nominaran dos funcionarios que enfrentan cuestionamientos. Con frecuencia, en los cargos gubernamentales nos encontramos con asignaciones laborales en las cuales la experiencia del escogido no califica para el cargo.

Es reconocida la calidad de nuestros ejecutivos del sector privado no solo en el país, sino más allá de nuestras fronteras.



¿Por qué no se cita un concurso abierto para escoger el funcionario idóneo? ¡Cuánto ganaría el país!



Mario Patiño Morris

Bogotá

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com