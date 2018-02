El carrusel del peaje

20 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

A propósito de su editorial del domingo 18, desde que tengo uso de razón –y ya tengo 64– no hago sino leer estrategias contra la corrupción. Lógicamente, sin ningún resultado y todos los días está más desbordada. Sobre los famosos auxilios parlamentarios, abolidos hace años, hoy en día los diáfanos senadores y representantes “gestionan” ante el Gobierno central dineros para obras en sus regiones, por medio de alcaldes, concejales, diputados, etc.

Pero esa gestión de dineros no tiene posibilidad de que sea efectiva si no se paga ‘peaje’. Un ejemplo concreto: un campesino de vereda necesita un pavimento. El concejal gestiona ante alcalde o diputado. Este, a su vez, ante representante o senador. Sin ser pesimista, ese carrusel del peaje es imposible de que no siga operando en este país. Pero si se ha corrompido hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿qué más podemos esperar?



- Hernando Flórez Caicedo

Cali

Los ataques a TransMilenio

Muy preocupante lo acaecido en los últimos días en Bogotá: el bloqueo a TransMilenio casi a diario, que perjudica a miles de trabajadores y estudiantes que utilizan este regular servicio, ahora con el agravante de que los vándalos atacan a los usuarios lanzándoles granadas de humo dentro del bus, lo cual pone en grave riesgo la integridad de la gente, entre ellos niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Eso es terrorismo; eso se sale de los reclamos por el mal servicio. Y, para completar, les están poniendo bombas incendiarias a los buses. El viernes pasado, en 2 portales, intentaron quemar 2 transmilenios. Los terroristas no miran el grave perjuicio que le hacen a la comunidad. Las autoridades deben replantear la seguridad para combatir estos flagelos, capturar a los responsables y garantizar tranquilidad de los bogotanos.



- Joaquín Correa López

Otra vía a La Calera

Las autoridades locales y de Cundinamarca han anunciado la construcción de un túnel entre la calle 100 de Bogotá y el municipio de La Calera, con el fin de mitigar la congestión vehicular que presenta la que parte de la calle 85, pasando por Patios. Resulta extraño que la vía abandonada que parte de la carrera 7.ª, barrio El Codito y llega hasta la jurisdicción de La Calera, no se haya arreglado y repavimentado, lo cual resulta de bajo costo y operabilidad a corto plazo. La carretera ya está hecha, es muy amplia y solo basta intervenirla. Incluso, una empresa intermunicipal de transportes mantiene una ruta diaria en toda su extensión. De paso, se beneficiaría una gran zona agropecuaria como la provincia de Márquez, cuyos predios atraviesa.



- Héctor-Bruno Fernández Gómez

Vientos fuera de los estadios

Tiene razón su editorial ‘Barras: armonizar esfuerzos’. El fútbol fue, por muchos años, motivo de esparcimiento y unión familiar dominical. Ahora da miedo llevar a los niños. Y ni pensar ir cuando su equipo no es el local. Esto se debe acabar. Los violentos tienen que quedar por fuera de los estadios. Es la única forma de que se vuelvan a llenar.



- Pedro Samuel Hernández

