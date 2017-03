Dineros para la ciencia

29 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

29 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Muy pertinente y juicioso el editorial ‘Sacar la política de la ciencia’ (viernes 24 de marzo), sobre el informe de la Contraloría que reveló el despilfarro, desvío y la baja ejecución de los recursos destinados a la promoción del conocimiento científico y desarrollo tecnológico.

No es un despropósito afirmar que la idea original de regionalizar los proyectos de investigación científica era una riesgosa apuesta hacia la politización, así se justificara por el legítimo espíritu descentralizador. Esta realidad previsible obliga a una solución inmediata, distinta de la salomónica pero coyuntural reasignación de recursos a otros propósitos loables.



Se hace necesario el rediseño institucional, pero con cambios de roles y funciones: Colciencias y la academia como ejes decisores de la pertinencia de los proyectos de estudio por financiar, sustentados en las necesidades documentadas por el aparato político o administrativo, y no al contrario. Al Estado le compete identificar los problemas y priorizarlos; a la ciencia, allanar el camino de las soluciones, a partir de la metodología, para que las decisiones sean legítimas y aplicables. La ciencia debe ser el soporte de las determinaciones estatales y no el comodín para finalidades políticas particulares, casi siempre mal enfocadas.



César Augusto Burgos A., M. D.

Vicepresidente, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC)

La enseñanza de EE. UU.



Señor Director:

Permítame felicitarlo por el editorial del lunes 27 de marzo. En efecto, es “mucho más que una derrota” lo que vemos en Estados Unidos: es la democracia plena de un Estado donde los tres poderes están equilibrados y entonces se protege el querer de las mayorías. El Congreso, con preponderancia republicana, no se presta para aprobar una reforma que va a afectar a minorías necesitadas. No se deja manipular y pone por encima el interés nacional antes que aceptar, cual corderitos, la intención del presidente Trump. Pero, por otra parte, se ve con satisfacción que las promesas de campaña se cumplen. Hay mucho que aprender: un presidente con palabra; un Congreso que piensa, analiza y decide a favor de sus electores y, finalmente, un equilibrio de poderes que es la única forma de evitar abusos y un mandato dictatorial.

¡Qué buen ejemplo de nación, por eso están tan desarrollados!



Luis Alberto Ordóñez, Ph. D.

Supercade superlento



Señor Director:

Debido a la congestión de reclamantes en el Supercade de Suba, único en el norte de la ciudad, se requiere urgentemente la designación de mayor número de empleados, ventanillas y sillas para soportar las tortuosas esperas de cuatro y cinco horas para que sean atendidos, sin consideración de la avanzada edad de la mayoría de los usuarios. Además, en la línea 195 no dan información o explicación alguna sobre la desmedida alza en el impuesto para el presente año, ni de los factores tenidos en cuenta en su liquidación. Tampoco, las razones para eliminar, sin información previa, el ajuste por equidad tributaria que venía operando desde hace varios años.



Nelson Escobar Escárraga

Bogotá