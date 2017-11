Detener a reincidentes

Señor Director:

Me uno al clamor de algunos alcaldes de Colombia y del editorial de EL TIEMPO (5-11-2015) para que se castigue verdaderamente a los delincuentes, más si son reincidentes.

Lamentablemente, en Colombia se protege la intimidad e identidad de los malhechores, como si los ciudadanos no tuviéramos el derecho de conocerlos para, entre otras cosas, evitar ser víctimas de sus fechorías. Algunos jueces sentencian que verdaderos asesinos y violadores no son un peligro para la sociedad, los dejan libres y vuelven a robar y asesinar, y nadie responde. Nos dicen que se debe evitar resolver todo con cárcel. Que hay hacinamiento. Entonces, como no hay cupos, ¿mejor que estén libres robando y asesinando? No puede ser que la protección de los derechos de los delincuentes sea la prioridad. Menos teoría y más efectividad a la hora de enfrentar el delito.



- Geovanny Caicedo

Bogotá



Señor Director:



Son aterradoras las noticias sobre los delincuentes reincidentes. ¿Cuál es el motivo para que los suelten a menudo, muchas veces sin fórmulas de juicio? Se alega que no hay dónde recluirlos, pero mis padres me contaban que existían colonias, como la de Araracuara, a donde se enviaba a esta clase de pícaros, que debían producir allí para su manutención, descongestionando las cárceles de las ciudades. También se podría reabrir Gorgona. En fin, hay muchas soluciones baratas y efectivas para librar a la sociedad de este cáncer que nos invade todos los días.



- Gabriel Vanegas

Recuperación de clases

Señor Director:



En nuestra vida llevamos un proceso formativo con alguien al frente guiándolo, un profesor que, con esfuerzo, establece sus clases para un mejoramiento a nivel educativo, personal y laboral, para formar ciudadanos con valores. Lamentablemente, este año fue crítico para la educación de nuestro país, debido al paro de profesores. Nuestros jóvenes estudiantes se quedaron un largo lapso sin estudios básicos, pero para ello se creó la estrategia de recuperación de tiempo académico, que muy pocos agradecieron, pero otros lo tomamos como la mejor decisión para nuestros estudiantes. Quería resaltar esta decisión, ya que para muchos pasó desapercibida y no valoraron el sacrificio de nuestros profesores y estudiantes al asistir a clases los días festivos.



- Kristian Forero

Bogotá

