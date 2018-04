Del senador Juan Manuel Galán

27 de noviembre 2017 , 03:00 a.m.

Señor director:



El sábado 25 de noviembre, en su columna habitual de opinión, Lucy Nieto de Samper se refirió a mí como supuesto partidario del doctor Juan Fernando Cristo en el proceso de consulta popular adelantado hace algunos días, con el resultado que el país ya conoce. Además, afirma que yo renuncié a mi aspiración presidencial.

Estas afirmaciones no son ciertas. Quiero recordar que desde mayo de 2016 presenté mi aspiración a la presidencia de la República y le propuse al Partido Liberal realizar una consulta popular abierta que coincidiera con las elecciones parlamentarias en marzo de 2017.

En declaraciones públicas y en las reuniones privadas entre los precandidatos, siempre presenté los argumentos por los que consideraba un gran error la consulta de noviembre. Quien más insistió en esta fecha como inamovible para presentar su nombre por el Partido Liberal fue el doctor De la Calle.



Mencioné que, durante todo el proceso de definición de las reglas de juego para la escogencia del candidato presidencial del partido, el doctor Juan Fernando Cristo expresó coincidir conmigo en la fecha de marzo para la realización de la consulta. De un momento a otro cambió de opinión y dijo estar de acuerdo con la consulta de noviembre.



Queda claro que en ningún momento podría yo estar “entre unos partidarios de J. F. Cristo, que vetaron la victoria de De la Calle”, según dice Lucy en su columna.



Coherente con mi postura, retiré mi nombre del proceso liberal por falta de garantías para competir por el voto de opinión, que siempre me ha respaldado en mis aspiraciones al Senado y sin el cual es imposible pensar en una verdadera renovación y democratización del Partido Liberal.



Mantengo mi aspiración presidencial y la búsqueda de opciones que hagan viable mi candidatura. Defiendo el derecho que tiene el Gran Liberalismo mayoritario, y que hoy está fuera del Partido Liberal, a tener representación e interpretación.



Me dedicaré a trabajar en ese propósito, que considero esencial en este momento histórico que vive Colombia para construir una opción de centro para los colombianos que no quieren elegir la polarización a la que nos quieren conducir los extremos de derecha e izquierda.



Juan Manuel Galán

Aspirante a la presidencia de la República

¿Y el control previo?

Señor director:



Graves y alarmantes las revelaciones que acaban de hacer nuestros entes de control, Fiscalía y Contraloría, en las que salen a relucir contratos para la alimentación escolar con pechugas de pollo a 40.000 pesos, tamales a 30.000, millones de panes que no se entregan, etc. Aquí cabe una pregunta obvia: ¿qué está pasando con el control previo simultáneo? El control previo simultáneo, elemental, que funciona para evitar actos corruptos, no está operando; y mientras continuemos así, solo nos queda llorar sobre la leche derramada. Claro que si el fiscal anticorrupción y algunos magistrados se dejaron tentar por la ambición, qué se puede esperar, con semejante ejemplo, de un revisor de cualquier municipio del país.



Jaime Correa Venegas



