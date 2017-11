Del exministro Yesid Reyes

Señor Director:



En su columna (22-10-2017), el señor Mauricio Vargas dice que le “cuenta una alta fuente que el exministro de Justicia Yesid Reyes, uno de los padres de la jurisdicción, sostiene que muchos de los casos de ‘falsos positivos’ no son de la JEP, sino de la justicia ordinaria”.

Ni soy uno de los padres de esa jurisdicción, ni he afirmado lo que el columnista le atribuye a una alta fuente. Es de público conocimiento que la estructura de la Jurisdicción fue diseñada entre Enrique Santiago como asesor de las Farc y Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda y Douglas Cassel en representación del Gobierno Nacional, y que posteriormente fue acordada y plasmada en un documento por los equipos negociadores en La Habana.



Tanto en público como en privado he sostenido que es imposible decir, en abstracto, si los ‘falsos positivos’ son de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz o no, básicamente porque en nuestra legislación penal no existe el delito de ‘falso positivo’; por consiguiente, lo que he afirmado y afirmo es que se debe revisar de manera individual cada uno de los casos que mediáticamente se conocen como ‘falsos positivos’, para determinar si, conforme a las normas de competencia consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2017, su conocimiento le corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la Especial para la Paz. Jamás he dicho que “muchos de los ‘falsos positivos’ no son de la JEP, sino de la justicia ordinaria”.



Dado que por razones profesionales conozco a Mauricio Vargas hace muchos años y tiene datos míos que le permitirían contactarme sin dificultad para corroborar informaciones como las que menciona en su columna, me cuesta creer que se trate de un simple error de buena fe. Y como hace algunas semanas María Isabel Rueda hizo referencia a un contrato que firmé con el Estado, pero olvidó precisar que este se liquidó a los pocos días, por petición mía y sin que hubiera alcanzado a formalizarse ni, por supuesto, a generar ningún pago, tengo dudas sobre el rigor con que esas columnas fueron preparadas; por eso, con el propósito de que la opinión pública conozca estas precisiones, quisiera pedirle publicar esta carta en EL TIEMPO.



- Yesid Reyes Alvarado

Consulta costosa

Señor Director:



¿Para qué los liberales quieren botar 40.000 millones para escoger entre tres aspirantes a la candidatura presidencial? Sería más barato hacer un almuerzo con vino, que costaría 80.000 pesos, para seleccionar al que va a perder con “el que diga Uribe”.



- Guillermo Pérez Téllez

