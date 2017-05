Del caballo a la moto

Señor Director:



EL TIEMPO del 13 de mayo trae un artículo interesante sobre cómo “más mujeres y campesinos se subieron a las motos”. Las estadística muestran cómo las mujeres son el 31 % de compradores de motos. El 98 % son de estratos 1, 2, 3 y 4. Pues el carro más popular vale 7 veces lo que la moto más vendida. El 59 % son empleados y el 33 % son independientes. En cuanto a los campesinos, dice que se ha disminuido el uso de los burros; esto, en la Costa, no obstante desde hace años. En los Llanos noté que utilizaban motos hasta para rodear el ganado, en vez del caballo. Bueno, la parte crítica del cuento es la mortalidad, donde representa el 46 %.

Es decir que cada día mueren 9 motociclistas. Las autoridades de movilidad deben hacerse exigentes en los trámites para licencias y seguros. Una medida que no cuesta mucho y sí va a salvar muchas vidas es establecer, en los semáforos, una zona de unos 20 metros de longitud, siguiente al paso peatonal con exclusividad para las motos.



Señores alcaldes y secretarios de Movilidad: del resumen del artículo deducimos la prioridad que merecen nuestros compatriotas que usan la moto; no seamos indolentes ante su muerte...



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

La salud de los maestros

Señor Director:

El cese de actividades laborales a que se ha visto obligado el magisterio colombiano es un indicador de que la planeación nacional adolece de previsión y coordinación con el Ejecutivo.



El argumento de que “no hay plata” para cumplir con los compromisos pactados es preocupante, porque pone en riesgo los sueños de toda una generación que de verdad quiere ser la más educada, pero también pone en riesgo la salud y el justo reconocimiento a los maestros activos, pensionados y sus beneficiarios.

Es urgente que de una vez por todas se escoja un sistema de salud digno, incorruptible, eficiente y de calidad para estos servidores de la patria.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

Por qué no creen en la justicia

Señor Director:

Loable el esfuerzo hecho por Planeación Nacional y el Dane sobre la percepción que tiene el “ciudadano de a pie” con respecto al acceso a la justicia en Colombia. Los datos, aunque muy desalentadores, no son para nada sorprendentes. Es más, tal vez con mucho pesimismo, creo que la encuesta no hubiera sido necesaria; me explico: basta ver los noticieros, oír y ver algunos programas de opinión y leer los principales diarios, especialmente este, y con mayor atención la edición dominical, para saber que la justicia no funciona desde hace mucho tiempo. Hubo paro judicial durante tres meses, siendo levantado la víspera de entrar en vacancia judicial, y no pasó nada. Después se preguntan el porqué del pesimismo tan generalizado.



Marcela Álvarez Botero