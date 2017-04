Defendamos a los niños

Señor Director:



Siguen los casos que arrugan el alma, en donde se involucran a nuestros niños: en Armero, en Bogotá, en el Meta... Se conocen los que se visibilizan por los medios de comunicación, pero muchos quedan en el anonimato. Hay que llamar a la sensibilidad social para que no se tolere ningún acto que atropelle los derechos de los niños, pues tienen prevalencia, son inalienables, inviolables y universales. Nos corresponde a todos hacerlos valer y respetar.

Es una tarea grande que debemos asumir; nada puede afectarlos, ni nadie puede dejar pasar inadvertidamente cualquier suceso que los afecte. En la mayoría de casos, son las personas más cercanas las que les hacen daño, se aprovechan de este factor y del engaño. Nada impide que se denuncie un hecho de esta naturaleza.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez

El Triunfo, Cundinamarca



Cada vez que sucede un maltrato, violación y/o asesinato de un niño, todos, desde el Presidente de la República hasta el ciudadano más humilde, ponen el grito en el cielo ante la impotencia por parar estos crímenes. Así se compruebe la culpabilidad del aberrante caso, la mayoría de las veces no se aplica verdadera justicia. Mucho se ha hablado y escrito sobre la necesidad de instaurar, legalizar la pena de muerte para estos criminales y depravados sexuales, pero nuestros congresistas y constituyentes están más preocupados atendiendo juicios políticos antes que debatir este tema. Mientras esperamos por la aplicación de una verdadera y drástica pena que ayude a parar estos crímenes atroces, seguiremos a diario reportando la aparición de nuevos aberrantes delitos contra los menores y con estadísticas que nos ponen de primeros en el penoso ‘ranking’ mundial.Rafael Antonio Córdoba Ardila

La palabra embellecida

Se inició en Bogotá la trigésima edición de la Feria del Libro. Hay de todo: poesía, literatura, cine, gastronomía, historia, ilustración, cómics, caricatura, música, etc. Pero la poesía tiene un sitial que no ha perdido ni perderá, porque “la poesía es la palabra embellecida”. No ha muerto, es una catarsis de estrellas cuyos versos deambulan en el universo. Leamos poesía. No solo es un bálsamo, sino un excelente ejercicio para la memoria. Compremos poesía. La poesía vive, revive y sobrevive.



Helena Manrique Romero

Bogotá

Aeropuerto inundado

Hace muy poco tiempo, el presidente Santos reinauguró el aeropuerto El Dorado, y lo calificó, con toda razón, como uno de los mejores de Latinoamérica. A raíz de unos fuertes aguaceros sobre la capital, apareció una serie de fallas y el aeropuerto colapsó. Pueda ser que quienes lo construyeron estén en capacidad de resolver, de una vez por todas, los problemas que se presentaron. Fue mucho el dinero que se invirtió en la puerta más importante de ingreso a Colombia.



Mario Patiño Morris



